Unifty lance un jeton UNT pour réactiver l’économie des créateurs

Unifty, pionnier et leader dans la création de NFT sans code, a annoncé qu’il lancera son double jeton aujourd’hui, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Il sera disponible sur le site officiel pour tout le monde via le pari NIF Token. Le jeton NIF sera utilisé uniquement pour les droits de vote des propositions et à des fins de gouvernance, tandis que le jeton UNT servira de jeton utilitaire de l’ensemble de l’écosystème. Il sera utilisé pour mettre en œuvre des services, utiliser des DAPPS (applications décentralisées), payer des frais et débloquer des fonctionnalités.

Un nouveau modèle de double jeton géré par la communauté et d’autres nouvelles fonctionnalités

Le modèle à double jeton place les créateurs et les passionnés de NFT aux commandes de toutes les prises de décision Unifty, inaugurant une nouvelle ère. Il s’aligne sur les valeurs fondamentales d’Unifty : 100 % de décentralisation, 100 % d’agnosticisme de plate-forme et 100 % de propriété contractuelle pour les créateurs.

Le nouveau site révisé de l’équipe Unifty, www.unifty.com, permet aux utilisateurs de se tenir au courant des dernières nouvelles et développements, tels que le modèle unique à double jeton. Ce modèle sépare l’utilité de la gouvernance et habilite le réseau de parties prenantes et la communauté de la plateforme de nouvelles manières. Le site permet également aux utilisateurs d’en savoir plus sur l’écosystème Unifty et d’accéder à une collection toujours croissante de DAPPS, de services et d’outils.

Markus Bopp, CTO d’Unifty, a déclaré :

«La décentralisation devrait toujours être la réponse en crypto. Peut-être pas au début, alors que le projet est encore jeune et que son succès dépend en grande partie d’une excellente exécution et de la vision de l’équipe fondatrice, mais cela devrait être l’objectif final. C’est pourquoi je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de lancer le projet de gouvernance communautaire Unifty et de pouvoir « donner l’exemple ». La communauté Unifty est incroyable et nous leur devons notre succès, il est naturel de leur donner le contrôle qu’ils méritent.

Les détenteurs de jetons NIF peuvent participer à la gouvernance et voter sur des subventions ou des propositions. Les propositions de gouvernance incorporées par le réseau comprennent la gouvernance interne, les subventions, le coffre-fort et les résolutions générales. Ils couvrent les propositions qui impliquent la modification des paramètres des contrats intelligents associés à une subvention particulière et l’émission et la distribution d’UNT par le biais de subventions ou d’activités telles que l’extraction de liquidités.

Utilisations et avantages des jetons NIF et UNT

En plus de participer à la gouvernance, les détenteurs de NIF peuvent miser leurs tokens en échange de la distribution passive du nouveau token UNT. UNT fait une distinction claire entre les fonctions d’utilité et de gouvernance dans l’écosystème et peut être utilisé pour payer les frais de réseau et la mise en œuvre de contrats intelligents.

