UNIFY Financial Credit Union et Five Star Bank permettent désormais aux clients d’acheter, de vendre et de conserver des bitcoins

AnTy23 octobre 2021

Five Star Bank et UNIFY Financial Credit Union seront les premières banques à offrir à leurs clients la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir du Bitcoin, a déclaré la société bancaire numérique Q2 Holdings.

Cela a été rendu possible grâce au partenariat de Q2 avec le courtier institutionnel en bitcoins NYDIG. Le partenariat a été annoncé pour la première fois en juin pour répondre aux demandes des titulaires de comptes de la banque.

À l’époque, NYDIG s’était également associé à la société de services bancaires numériques NCR pour mettre les achats de crypto-monnaies à la disposition de 650 banques.

Q2, une entreprise de technologie financière du Texas qui compte 18,3 millions d’utilisateurs, fournit des logiciels bancaires en ligne à plus de 450 petites et moyennes banques et coopératives de crédit, dont la Banque Scotia, la Mercantile Bank et la Texas Security Bank.

Enfin, ce partenariat s’est concrétisé car les clients quotidiens de ces deux banques pourront échanger et détenir des Bitcoins avec leurs comptes existants sans avoir besoin d’utiliser les échanges de crypto-monnaie.

La Five Star Bank, basée à New York, compte environ 50 succursales et UNIFY, dont le siège est en Californie, compte 50 succursales dans le monde avec plus de 3 milliards de dollars d’actifs.

