UniLend s’intègre à BSC pour faciliter le prêt de jetons pour les utilisateurs ⋆ Crypto new media

Fonctionnant comme un puissant protocole financier décentralisé qui utilise des contrats intelligents pour alimenter le commerce et les prêts, UniLend a fait un pas de plus pour étendre son réseau en mettant en ligne l’écosystème Binance Smart Chain.

Selon l’annonce, l’intégration permettra à UniLend de lancer son protocole DeFi révolutionnaire sans autorisation sur BSC ainsi qu’un accès transparent à la large gamme de ses produits de prêt et de prêt flash. Avec la Binance Smart Chain, les utilisateurs d’UniLend seront autorisés à créer un pool de prêts pour tout actif disponible sur le réseau blockchain. Ceux qui utilisent le canal BSC profiteront également du prêt facile de n’importe quel jeton de leur choix parmi la variété d’options qui leur sont disponibles.

L’interface innovante et conviviale d’UniLend facilitera la fonctionnalité de prêt rapide pour les investisseurs contre leurs jetons préférés. Cela aidera à obtenir des liquidités immédiates pour les produits de prêt Flash proposés par UniLend. Semblable à sa politique précédemment adoptée, UniLend offrira 70 % des frais générés par les prêts flash aux prêteurs ou aux investisseurs de la Binance Smart Chain. Le protocole DeFi fonctionne avec succès sur les chaînes Ethereum et Polygon avec plus de 6 millions de dollars d’actifs verrouillés contre plus de 25 jetons numériques.

Parlant de ce développement important, le PDG et co-fondateur d’UniLend, Chandresh Aharwar, a déclaré que DeFi continuerait à se développer et ferait partie de plusieurs chaînes de blockchain. L’équipe est convaincue que même si Ethereum sera le leader dans ce domaine, d’autres blockchains potentielles comme le BSC alimenteront également la croissance. UniLend aspire à exploiter tout le potentiel de DeFi pour révolutionner une variété de secteurs industriels.

Le partenariat d’UniLend avec le BSC peut être considéré comme un développement stratégique car le réseau blockchain évolue rapidement en tant que marque populaire dans le domaine de la cryptographie. Avec près de 90 millions d’adresses et plus de 1000 DApps utilisant BSC, la communauté est énorme. Cela peut aider UniLend à renforcer son emprise sur le marché. Une vitesse rapide, une évolutivité élevée et une interface économique font de Binance Smart Chain un réseau bancable pour les entreprises partenaires. UniLend incubera les solutions DApp basées sur BSC et leurs jetons en leur donnant accès à l’énorme pool DeFi dès le début.

Programme de subventions UniLend

L’équipe UniLend a annoncé un programme de subventions d’une valeur d’un million de dollars qui aidera à développer des entreprises et des projets à fort potentiel. Le programme permettra aux développeurs de créer des applications DeFi sur le protocole UniLend. L’équipe promet de fournir les conseils, les intégrations et le soutien marketing nécessaires à ses entreprises partenaires grâce au soutien constant de l’industrie florissante.

