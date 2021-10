Unilever augmente ses prix de 4% alors que l’inflation britannique s’aggrave

Les marques d’Unilever comprennent Marmite, Dove, les glaces Ben & Jerry’s et la mayonnaise Hellmann’s. // Le propriétaire de Dove et Marmite, Unilever, augmente ses prix alors que les coûts de l’énergie et de la distribution augmentent // Le groupe de biens de consommation a averti que l’inflation pourrait s’aggraver l’année prochaine

Unilever a averti que l’inflation pourrait s’aggraver l’année prochaine, car les coûts des matières premières et de l’énergie font monter les prix de ses aliments, articles de toilette et produits de nettoyage.

Le fabricant de marques telles que Marmite, la mayonnaise Hellmann’s et le savon Dove a déclaré qu’il avait augmenté les prix de 4,1% au cours des trois mois précédant septembre – le plus grand bond depuis début 2012.

Jeudi, il a annoncé une croissance sous-jacente des ventes de 2,5% et un chiffre d’affaires de 13,5 milliards d’euros.

Son directeur financier, Graeme Pitkethly, a déclaré que la multinationale avait « augmenté » ses prix en réponse aux niveaux très élevés d’inflation, ajoutant : « Nous nous attendons à ce que l’inflation soit plus élevée l’année prochaine ».

La société a déclaré qu’elle avait répercuté les baisses précédentes des coûts des produits de base sur les clients en réduisant ses prix.

Les détaillants pourraient voir l’inflation se manifester dans leurs produits de marque propre, a ajouté Pitkethly.

Unilever fait partie des nombreux groupes de biens de consommation à accélérer la hausse des prix au second semestre.

Ses augmentations ont été supérieures à celles rapportées par le fabricant de produits alimentaires rival Nestlé, qui a déclaré mercredi avoir augmenté les prix de 2,1% au troisième trimestre.

