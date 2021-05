Unió Esportiva Valls accueille Sants dans son fief

22/05/2021 à 16h30 CEST

le Sants voyager ce dimanche pour Camp del Vilar à mesurer par rapport au A rejoint Esportiva à son septième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 16h30.

La A rejoint Esportiva Valls fait face avec l’illusion de récupérer des points dans le match qui correspond au septième jour après avoir perdu le dernier match contre le Figueres par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des six matches disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de 31 buts encaissés contre 16 en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le Sants a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Égaliseur dans son stade et le montagne hors de son champ, 4-1 et 0-4 respectivement, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la A rejoint Esportiva Valls. À ce jour, sur les six jeux que le Sants Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté trois et accumule un chiffre de 31 buts encaissés contre 28 en faveur.

En ce qui concerne la performance dans leur stade, les A rejoint Esportiva Valls Il a réalisé un équilibre entre une victoire, une défaite et un nul en trois matchs joués à domicile, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le Sants ils ont gagné une fois lors de leurs trois matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus de la A rejoint Esportiva Valls avec une différence de 11 points. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 23 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 34 points et occupent la troisième position du tournoi.