Unió Esportiva Valls gagne 2-0 contre Sants

23/05/2021 à 22:11 CEST

le Sants n’a pas réussi à plier le A rejoint Esportiva, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Camp del Vilar. La A rejoint Esportiva Valls est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du duel précédent contre Figueres. Du côté des visiteurs, le Sants a remporté le Égaliseur dans sa querelle par 4-1 et auparavant, il l’a également fait loin de chez lui, contre le montagne 0-4 et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Après le marqueur, l’équipe de Vallense est septième, tandis que le Sants Il est troisième à la fin du match.

La première moitié du jeu a commencé de manière excellente pour le A rejoint Esportiva Valls, qui a créé le lumineux avec un peu de Jordi Prades, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Vallense, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire grâce à un nouveau but de Jordi Prades, qui a ainsi réalisé un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément en 87, mettant ainsi fin à l’affrontement sur un score final de 2-0.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Abdul.

Avec ce résultat, le A rejoint Esportiva il lui reste 26 points et le Sants avec 34 points.

Le lendemain, l’équipe de Joan Antoni Pallarés fera face à CF Peralada, Pendant ce temps, il Sants Tito Lossio sera mesuré contre lui Santfeliuenc.

Fiche techniqueA rejoint Esportiva Valls:Aguera, Torre, Miro, Sergio, Erik, Riki, Plana, Jordi Pradés, Masqué, Sergi et FabraSants:Antonell Aran, Gerard Batalla, Eric Ruiz, Abdul (Domingo, min.74), Rubi (Michu, min.87), Iván García, Favio Osorio, Ot Serrano, Cala, Torres et Martínez (Berenguer, min.87)Stade:Camp del VilarButs:Jordi Pradés (1-0, min.44) et Jordi Pradés (2-0, min.87)