Unió Esportiva Valls obtient un match nul contre At. Horta (1-1)

13/06/2021 à 21:56 CEST

le À. Horta et la A rejoint Esportiva terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un match nul 1-1 ce dimanche à la Municipale d’Horta. le À. Horta est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Égaliseur par un score de 3-1. Pour sa part, A rejoint Esportiva Valls Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à Banyoles lors du dernier match joué. Avec ce score, l’équipe barcelonaise est huitième à l’issue du duel, tandis que le A rejoint Esportiva Valls est septième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Eric Ruiz à 77 minutes. L’équipe de Vallense a fait match nul avec un but de Jordi Prades à 82 minutes, terminant ainsi le duel avec un résultat final de 1-1.

C’était un match dans lequel les entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Ruiz, Mendoza, Genis, Du puits Oui Joël Mendez remplacement Owono, Dani Perez, rois, Estebez Oui Eric Bézis. Des changements dans le A rejoint Esportiva Valls Ils étaient Miranda, Gesti, Fabra, La tour Oui Riki, qui est entré par Plat, Cesc Martinez, Sergi, Estivill Oui Batiste.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Eric Ruiz Oui Eric Bézis.

Avec ce résultat, le À. Horta il reste 28 points et le A rejoint Esportiva avec 30 points.

Fiche techniqueÀ. Horta :Pérez, Eric Ruiz, Palma, Carles, Estebez (Del Pozo, min.70), Miki Puerto, Aleix, Reyes (Genis, min.63), Eric Bezis (Joel Méndez, min.70), Dani Perez (Mendoza, min. . .63) et Owono (Ruiz, min.63)A rejoint Esportiva Valls :Gonzo, Jordi Pradés, Erik, Miro, Guasch, Sergio, Plana (Miranda, min.56), Estivill (Torre, min.70), Cesc Martinez (Gesti, min.56), Batista (Riki, min.70) et Sergi (Fabra, min.56)Stade:Municipale d’HortaButs:Eric Ruiz (1-0, min. 77) et Jordi Pradés (1-1, min. 82)