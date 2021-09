Unión Adarve gagne 1-2 chez Coruxo

11/09/2021 à 20:02 CEST

Les Union Adarve joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Campo do Vao. Les Coruxo arrivé avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Christ athlétique par un score de 2-1. Pour sa part, Union Adarve il a remporté dans son fief 4-1 son dernier match du tournoi contre le Gymnastique Ségovie. Après le résultat obtenu, l’équipe de Vigo est quatorzième à l’issue du match, tandis que le Union Adarve continue comme chef de la deuxième division RFEF.

La première mi-temps du match a commencé d’une excellente façon pour lui Union Adarve, qui a créé le lumineux grâce à un but de Nouaman, terminant ainsi la première partie avec le résultat 0-1.

La seconde moitié du match a commencé de manière favorable pour l’équipe des loups, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un nouveau but de Nouaman, réalisant ainsi un doublé à la 52e minute. Cependant, l’équipe de Vigo à la 70e minute s’est approchée du tableau d’affichage grâce à un but de Chiqui, terminant le match avec un score de 1-2 sur le tableau de bord.

En ce moment, le Coruxo se retrouve avec zéro point et le Union Adarve avec six points.

Au tour suivant de la deuxième division RFEF, les deux Union Adarve comme lui Coruxo jouera un nouveau match à l’extérieur contre lui Christ athlétique et le Navalcarnero respectivement.

Fiche techniqueCoruxo :Domínguez, Diego, Pablo Crespo, Lucas Fernández, Antón, Manu, Sandá, Jacobo Trigo, Borja Domingo, Garci et ChiquiUnion Adarve :Parra, Dani Ramos (Ignacio Tellechea, min.80), Rivada, Maganto (Mayorga, min.80), Gallardo, Salama, Cidoncha, Calleja, Albur, Montejo (Nater, min.80) et NouamanStade:Campo do VaoButs:Nouaman (0-1, min. 40), Nouaman (0-2, min. 52) et Chiqui (1-2, min. 70)