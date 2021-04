Union Bank of India cherche à numériser les processus de récupération

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 21, Union Bank a récupéré des NPA d’une valeur de 3 523 crores de roupies.

Union Bank of India envisage de numériser et d’automatiser ses processus de recouvrement, selon un document d’appel d’offres publié par le prêteur. Il a sollicité des offres de fournisseurs pour mettre en œuvre la solution logicielle et la maintenir pendant cinq ans.

«La banque a l’intention de mettre en œuvre une solution logicielle pour la numérisation et l’automatisation du portefeuille de récupération et de créer une solution de base de données de plate-forme unique qui devrait être capable de gérer les modules… Le soumissionnaire doit concevoir, mettre en œuvre et gérer l’ensemble de la solution logicielle pendant une période de cinq ans, »Dit le document.

Les différents modules que la banque envisage de numériser comprennent les procédures en vertu de la loi sur la titrisation et le renforcement des actifs financiers (SARFAESI), les tribunaux de recouvrement de créances (DRT), le code de l’insolvabilité et de la faillite, les poursuites civiles, la loi sur le recouvrement des revenus, Lok Adalat, l’évaluation, les assurances, engagement d’agents de recouvrement et d’actifs non productifs de prêt de véhicules.

Par exemple, dans le cas d’un processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise (CIRP) initié par la banque, la solution doit être en mesure d’émettre une note d’autorisation basée sur un modèle pour le dépôt d’une demande NCLT de la succursale à l’autorité appropriée via le bureau respectif. Il devrait être en mesure de prendre en charge des choses telles que la transmission de la communication à l’avocat de la succursale, ainsi que de capturer le mouvement de la date d’audience de l’affaire et la récupération effectuée pendant la durée de l’affaire.

Dans le module NPA de prêt de véhicule, la solution doit capturer tous ces comptes NPA et partout où les véhicules ont été pris en garantie. Par la suite, il devrait permettre la génération automatique, basée sur le système, d’avis aux emprunteurs conformément au calendrier prescrit et envoyer des rappels aux succursales, chaque fois que nécessaire.

Les PSB ont récemment entrepris de numériser des processus plus chronophages et non générateurs de business. La State Bank of India prévoit de réorganiser l’ensemble de sa configuration opérationnelle pour les prêts aux MPME en vue d’améliorer les délais d’exécution et l’expérience client tout en maîtrisant les créances douteuses.

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 21, Union Bank a récupéré des NPA d’une valeur de 3 523 crores de roupies, par rapport à des récupérations d’une valeur de 5 174 crores de roupies au cours des neuf premiers mois de l’exercice 20. Rajkiran Rai G, directeur général et PDG, a déclaré aux analystes que la banque s’attend à une récupération d’environ 5 000 crore Rs au quatrième trimestre de l’exercice21. « Sur cela, environ 50% peuvent provenir de ce compte de résolution NCLT, au moins deux comptes qui sont très proches de la résolution », a-t-il déclaré, selon la transcription disponible sur le site Web de la banque.

