Union Bank of India net zoome 254% sur un NII plus élevé, d’autres revenus

Le prêteur a renforcé son bilan en augmentant le ratio de couverture des provisions (PCR) de 156 points de base à 81,43 % en juin 2021. Le ratio coûts/revenus de la banque s’est amélioré de 320 points de base en glissement annuel à 46,51 % au cours du premier trimestre de l’exercice 22.

Le prêteur du secteur public Union Bank of India a annoncé jeudi une augmentation de 254% en glissement annuel de son bénéfice net à 1 181 crores de roupies pour le trimestre clos en juin 2021 en raison d’une augmentation des revenus de base et des autres revenus.

Le revenu net d’intérêts (NII) de la banque a augmenté de 10 % en glissement annuel et de 30 % en glissement trimestriel (qoq) pour atteindre 7 013 crores de roupies. De même, les autres revenus de la banque ont bondi de 98% en glissement annuel pour atteindre 2 901 crores de Rs, ce qui comprenait la récupération de 256 crores de Rs de Kingfisher Airlines au cours du trimestre. L’augmentation des revenus de base et des revenus autres que d’intérêts a stimulé le bénéfice d’exploitation du prêteur de 31% en glissement annuel à Rs 5 303 crore.

La solide performance était malgré une augmentation de 11% en glissement annuel et de 7% en glissement trimestriel de l’approvisionnement à Rs 4 122 crore. Les marges nettes d’intérêt (NIM) se sont également améliorées de 30 points de base (pb) en glissement annuel et de 70 pb en séquentiel à 3,08 %. Rajkiran Rai G, directeur général et PDG de la banque, a déclaré que l’efficacité du recouvrement de la banque avait chuté à 82% au cours du mois d’avril 2021 en raison des restrictions de Covid-19. “Cependant, l’efficacité de la collecte s’est maintenant améliorée à 92%”, a-t-il déclaré.

Les revenus autres que d’intérêts du prêteur ont bondi en raison, entre autres, de la hausse des revenus d’honoraires et des revenus de trésorerie. Le revenu basé sur les frais de base a augmenté de 41% en glissement annuel pour atteindre 1 064 crore de Rs. De même, les revenus du Trésor ont bondi de 92% en glissement annuel à Rs 1 214 crore.

La qualité des actifs du prêteur est restée mitigée au cours du trimestre de juin. Le ratio d’actifs non productifs bruts (NPA) du prêteur s’est amélioré de 14 points de base à 13,6%, par rapport aux NPA bruts de 13,74% au trimestre précédent. Cependant, le ratio des NPA nets a augmenté de 7 points de base à 4,69 % contre 4,62 % au trimestre de mars.

Les avances sont restées stables à Rs 6,55 lakh crore. “Avec l’attente d’une normalisation d’ici septembre 2021, la banque s’attend à une croissance du crédit de 8 à 10 % d’ici mars 2022”, a déclaré Rai.

Les dépôts ont augmenté de 2% en glissement annuel à Rs 9,08 lakh crore, mais ont diminué de 2% séquentiellement. La part du compte d’épargne en compte courant (CASA) dans le total des dépôts s’est améliorée de 309 points de base en glissement annuel à 36,39%, contre 33,3% en juin 2020. Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) s’est amélioré de 170 points de base en glissement annuel à 13,32 % au cours du à 11,62 % au cours de la période de l’année précédente.

