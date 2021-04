Union Berlin (1-1): résumé et buts du match de Bundesliga

10/04/2021 à 17:48 CEST

Existe-t-il une Bundesliga? Telle est la question à se poser après la Match nul inattendu du Bayern contre l’Union Berlin à l’Allianz Arena. Après la frustration de la défaite face au PSG, l ‘«Unité B» du groupe de Feuilleter n’a pas pu vaincre la capitale, malgré la domination, et les deux Ingvartsen donne un peu d’espoir à RB Leipzig.

LA BAIE

Uni

Bayern Munich

Neuer; Sarr, Boateng (Pavard, 65 ‘), Martínez, Stanisic; Kimmich, Dantas (Scott, 65 ‘); Musiala (Nianzou, 75 ‘), Müller, Coman (Sané, 46’); Choupo-Moting (Alaba, 59 ‘).

Union Berlin

Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz (Ryerson, 66 ‘); Promel, Andrich; Bülter (Ingvartsen, 66 ‘), Kruse (Pohjanpalo, 71’), Endo (Gentner, 79 ‘); Musa (Teuchert, 71 ‘).

Buts

1-0 M.68 Musiala. 1-1 M.86 Ingvartsen.

Arbitre

Tobias Stieler. TA: Sarr (76 ‘), Nianzou (83’).

Incidents

Allianz Arena (porte fermée).

le Bayern est sorti avec un gamme pleine de substituts En raison de fléau de victimes les Bavarois souffrent, et évidemment avec l’esprit plus fixé sur le Parc des Princes pour inverser le match de la Ligue des champions. Et il l’a payé. Malgré la domination du match tout au long des quatre-vingt-dix minutes, ceux de Feuilleter Ils ont montré un rythme très lent et décomposé, comme si le jeu les dérangeait. La distance de sept points du Leipzig influencé, bien sûr.

Le mur défensif que le Union Berlin Il n’a pas trop souffert tout au long du match, il semblait même qu’il allait laisser les Bavarois à zéro. Jusqu’à ce que le très jeune apparaisse Musiala, après un match discret (comme le reste de l’équipe), pour récupérer une balle morte dans la zone et dépasser les locaux après s’être débarrassé de deux rivaux de sang-froid.

Le but lui semblait décisif Bayern, qui a limité ce qui restait de la rencontre à essayer d’endormir la rencontre avec des biens plats et aucune intention d’attaquer. Il a spéculé et ils ont fini par le punir. Une erreur de concentration en défense a été mise à profit par le syndicat pour effectuer rapidement une remise en jeu derrière le dos qui a fini par pousser le filet Ingvartsen de la petite zone après le passage derrière Gentner. Prix ​​pour le grand jeu des visiteurs, qui n’ont à aucun moment quitté le jeu.

Ainsi achevé le Bayern une semaine désastreuse, incapable de gagner dans aucun des deux matches à domicile et donnant des signes évidents de manquer sa plus grande star, Robert Lewandowski. La victoire de Leipzig vous laisse à moins de cinq points de l’ensemble de Feuilleter, distance remarquable si l’on parle du Bayern et de la Bundesliga, mais au moins cela oblige les Munichois à ne pas perdre la tension concurrentielle. Et attention Manger, qui a été remplacé au repos en raison de certains inconvénients.