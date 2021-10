Union Berlin vs Bayern Munich: Compositions, nouvelles de l’équipe, récupération après une catastrophe, Leon Goretzka probablement absent, Kingsley Coman discutable, et plus encore!

Cinq buts. CINQ OBJECTIFS. Est-ce ainsi que se sentent les fans des autres équipes ? Juste pour info, cet article est écrit moins de 24 heures après le Gladbassacre alors excusez-moi si c’est un peu déprimant. De tout mon temps en tant que fan du Bayern Munich, je n’ai jamais vu l’équipe capituler comme ça. Mais les matchs ne cesseront tout simplement pas d’arriver, alors Nagelsmann et les garçons doivent boucler leur ceinture et prouver qu’il s’agit d’un match unique.

Nouvelles de l’équipe

Leon Goretzka est un doute pour le match de l’Union Berlin après avoir été remplacé contre Gladbach avec une blessure apparente. Lui et Sven Ulreich sont les seuls absents potentiels du point de vue du Bayern. L’entraîneur Julian Nagelsmann ne peut toujours pas se retirer samedi, ce sera donc à nouveau Dino Topppoller sur le banc. Kingsley Coman a également quitté l’entraînement aujourd’hui après seulement 28 minutes, ce qui n’est probablement pas bon signe.

Alors, qu’en est-il de cette gamme? Honnêtement, ne vous attendez pas à des changements qui ne soient pas liés à des blessures. Robert Lewandowski et Thomas Muller seront tous deux impatients d’y aller, tandis que Serge Gnabry a été spécifiquement remplacé tôt contre Gladbach pour préserver son endurance pour le prochain match de l’Union (à ce stade, le match était déjà perdu). Leroy Sane commencera probablement à gauche, et il devra montrer une meilleure performance que contre les Foals – tous les joueurs le feront, pour être juste.

Au milieu de terrain, Marcel Sabitzer fera probablement équipe avec Joshua Kimmich, qui était exceptionnellement modéré et manquait d’énergie contre BMG. Des rapports en provenance d’Allemagne indiquent que la réaction à sa décision de vaccination a laissé le joueur plutôt perturbé, et cela pourrait affecter ses performances sur le terrain. Là encore, tout le monde était littéralement hors de son jeu en milieu de semaine, alors peut-être que c’était juste un coup ponctuel. On verra samedi.

La défense… oh mon Dieu. J’aimerais dire que Dayot Upamecano devrait probablement être mis sur le banc, juste à cause de son horreur contre BMG. Cependant, vous devez vous soucier de ce que le banc pourrait faire pour sa confiance – rappelez-vous qu’Upa n’a que 23 ans. Peut-être que Nagelsmann optera pour un duo plus conservateur avec Niklas Sule aux côtés d’Upamecano et d’Alphonso Davies et Benjamin Pavard à l’arrière. Ou peut-être qu’il ira pour une rotation complète et permettra enfin à Tanguy Nianzou de commencer un match. Qui sait? Allons-y avec l’option conservatrice pour l’instant.

Cela laisse juste Manuel Neuer dans le but. Voici à quoi devrait ressembler la gamme :

