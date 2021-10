Union Berlin vs Bayern Munich: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

Si vous vous demandez comment le Bayern Munich réagira à une défaite humiliante contre le Borussia Mönchengladbach dans le DFB-Pokal, vous pouvez le découvrir ici. Des nouvelles d’avant-match aux réactions d’après-match, Bavarian Football Works vous a couvert pour tout ce qui concerne Union Berlin contre Bayern Munich.

Bien que ce ne soit normalement pas un match que vous entourez du calendrier, il est certainement devenu important après la performance épouvantable du Bayern Munich dans le DFB-Pokal. La défense peut-elle s’arranger ? Le personnel d’entraîneurs tournera-t-il efficacement ? L’équipe pourra-t-elle rebondir ?

Les réponses à ces questions seront bientôt connues. Alors, rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore — pour ce jeu et bien d’autres ! Nous ne ratons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.

Découvrez toutes nos histoires Union Berlin contre Bayern Munich ci-dessous!