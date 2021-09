Union de Philadelphie contre Atlanta United

in

24/09/2021 à 21h30 CEST

Samedi prochain à 21h30 se jouera le match de la trente-cinquième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Union de Philadelphie et à Atlanta dans le Parc Subaru.

Les Union de Philadelphie visages aux esprits renforcés pour le match de la trente-cinquième journée après avoir battu à domicile 3-1 à Ville d’Orlando joué dans le Parc Subaru, avec des objectifs de Przyby & lstrok; ko et Wagner. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 24 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont réussi à marquer 31 buts pour et 25 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Atlanta United a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui DC United dans son domaine et le Cincinnati dans son fief, respectivement 3-2 et 4-0, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Union de Philadelphie. Avant ce match, le Atlanta United il avait gagné dans neuf des 25 matches disputés en Major League Soccer cette saison et a concédé 30 buts contre et marqué 35 pour.

Concernant les résultats à domicile, le Union de Philadelphie a gagné sept fois, a perdu trois fois et a fait match nul trois fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Atlanta United, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Parc Subaru. A la maison, le Atlanta United Ils ont gagné deux fois, ont été battus quatre fois et ont fait match nul six fois en 12 matchs disputés, ce qui signifie qu’ils devront mettre beaucoup d’efforts dans leur visite au stade de la Union de Philadelphie si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Union de Philadelphie et le bilan est une victoire, une défaite et un match nul en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en juin 2021 et le résultat a été un match nul (2-2).

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que le Atlanta United ils devancent l’équipe locale d’un point. Les Union de Philadelphie Il arrive à la rencontre avec 35 points à son casier et occupant la septième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Atlanta United, est en sixième position avec 36 points.