Union de Philadelphie contre Révolution de la Nouvelle-Angleterre

12/05/2021 à 1h30 CEST

Jeudi prochain à 01h30 se jouera le match de la sixième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire disputer la Union de Philadelphie et à Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans le Parc Subaru.

le Union de Philadelphie affronte avec optimisme le match de la sixième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté la victoire en tant que visiteur dans le Stade SeatGeek par 0-2 contre le feu de Chicago, avec tant de Burke Oui Glesnes. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de trois buts pour et quatre contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a subi une défaite à la Nashville SC dans le dernier match (2-0), de sorte qu’une victoire contre le Union de Philadelphie cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. Avant ce match, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il avait remporté deux des quatre matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec une fiche de cinq buts pour et cinq contre.

Concernant les résultats à domicile, le Union de Philadelphie ils ont été battus deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir. À la maison, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a perdu une fois et a fait match nul une fois lors de ses deux matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Union de Philadelphie pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Union de PhiladelphieEn fait, les chiffres montrent 12 victoires, quatre défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué au Union de Philadelphie et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans cette compétition c’était en novembre 2020 et la rencontre s’est conclue par un 0-2 favorable à la Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par trois points en faveur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec quatre points au classement. Quant au rival, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, est en deuxième position avec sept points.