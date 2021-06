Unión Deportiva Maracena conserve les trois points après avoir battu Motril 1-3

06/06/2021 à 23:54 CEST

le Motril et le UD Maracena ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un score de 1-3 et une victoire pour l’équipe Maracene. le Motril est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Real Jaén. Du côté des visiteurs, le Union sportive de Maracena Il a remporté dans son fief 5-2 son dernier match du tournoi contre le CD Melilla. Grâce à ce résultat, l’équipe Maracene est septième, tandis que la Motril Il est troisième à l’issue du duel.

Le match a commencé d’une manière favorable pour lui Motril, qui a inauguré le lumineux avec un but dans son propre but de Fernando à la 12e minute, terminant la première période sur un score de 1-0.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Union sportive de Maracena, qui a fait match nul avec un but contre son camp de Carmelo à 62 minutes. L’équipe visiteuse s’est de nouveau jointe, revenant grâce à l’objectif de Jorge B. à la 78e minute. Puis l’équipe de Maracene a marqué à nouveau, augmentant les différences en établissant 1-3 grâce à un but de Rubén juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 89. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 1-3 au tableau d’affichage.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Paquito, Vartanov, Raulillo, Joue et Hatzikiriakidis remplaçant Ramiro, oscar, Image de balise Miguelillo Maldonado, Juanfran Oui Scigliotti. Les changements de la Union sportive de Maracena Ils étaient Geai, Jorge Ruiz, Fran bea, Robert Oui Adrien Ivoire, qui est entré par Luis Enrique, Ramírez, Igna, Le coq Oui Dani moreno.

Avec ce résultat, le Motril reste avec 34 points et le UD Maracena Atteignez 30 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueMotril :Niko, Linares, Ramiro (Paquito, min.46), Oscar (Vartanov, min.46), Juanfran (Carrillo, min.72), Goku, Carmelo, Juanjo Peña, Yalike, Scigliotti (Hatzikiriakidis, min.82) et Miguelillo Maldonado (Raulillo, min.53)Union sportive de Maracena :Antonio Manuel, Igna (Fran Bea, min.65), David Lopez, Rubén, Garcia, Jorge B., Dani Moreno (Adrián Marfil, min.87), Luis Enrique (Jay, min.65), Gallo (Robert, min. .75), Ramirez (Jorge Ruiz, min.65) et FernandoStade:Greffier Municipal CastillaButs:Fernando (1-0, min. 12), Carmelo (1-1, min. 62), Jorge B. (1-2, min. 78) et Rubén (1-3, min. 89)