Union européenne : le Danemark a aidé les États-Unis à espionner les principaux dirigeants européens | Monde | Nouvelles

Un nouveau rapport choquant a montré comment les États-Unis ont espionné les principaux politiciens de l’Union européenne, dont la chancelière allemande Angela Merkel avec l’aide des services de renseignement danois. Le rapport du diffuseur danois Danmarks Radio décrit comment, de 2012 à 2014, le Defense Intelligence Service (FE) a collaboré avec la National Security Agency (NSA) des États-Unis pour recueillir des informations clés auprès des principaux politiciens européens. Ils ont piraté des textes, des appels et même l’historique des recherches sur Internet. Des allégations précédentes avaient été faites par le lanceur d’alerte Edward Snowden en 2013 au sujet des écoutes de la NSA, mais peu de choses ont été faites. Les allégations les plus récentes ont été avancées par neuf sources anonymes au sein des services secrets danois.

Selon le rapport, des responsables français, norvégiens, suédois et allemands ont été ciblés par les écoutes.

Les opérations secrètes qui auraient été baptisées “Opération Dunhammer” ont permis aux Américains d’obtenir des données en utilisant les numéros de téléphone de politiciens de haut rang, selon Danmarks Radio.

L’un des politiciens du bloc ciblés était Peer Steinbrück du Parti social-démocrate allemand.

Un Steinbruck furieux a déclaré à France24: “Le fait que des services de renseignement amicaux mettent sur écoute et espionnent les hauts représentants d’autres pays est assez grotesque!”

JUST IN « Hounded to death » Le héros du SAS dit « ça suffit » du traitement « épouvantable » des anciens combattants

L’Allemand a ajouté : « C’est une petite indication qu’ils mènent une vie bien à eux.

“Donc, politiquement, je pense que c’est un scandale.”

Selon le rapport, les États-Unis ont exploité les câbles Internet sous-marins en profitant d’une collaboration de surveillance avec le gouvernement danois.

Appels, SMS, recherches sur Internet et chats étaient tous accessibles aux services secrets américains avec l’aide des Danois.

LIRE LA SUITE Météo BBC: les Britanniques vont cuire dans une chaleur de jour férié de 24 ° C – température «la plus élevée» cette année

Mais dans une nouvelle tournure dramatique des événements, le lanceur d’alerte Edward Snowden a appelé le président américain Joe Biden pour son « implication dans le scandale alors qu’il était vice-président de Barack Obama.

M. Snowden a tweeté comment le président américain Joe Biden était “profondément impliqué dans ce scandale la première fois”.

Il a ajouté: “Il devrait y avoir une exigence explicite de divulgation publique complète non seulement du Danemark mais également de leur partenaire principal.”

La ministre danoise de la Défense, Trine Bramsen, a déclaré à Danmarks Radio : “Les écoutes téléphoniques systématiques d’alliés proches sont inacceptables”.