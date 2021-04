Unión Puerto ajoute trois points supplémentaires contre la Villa Santa Brígida (4-2)

01/04/2021 à 10h06 CEST

le Port de l’Union a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 4-2 contre lui Villa Santa Brígida ce mercredi dans le Municipal Los Pozos. le Port de l’Union Il est venu à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre San Fernando à la maison (3-1) et l’autre devant Union Viera loin de chez soi (1-3). Concernant l’équipe visiteuse, le Villa Santa Brígida il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Lanzarote. Après le résultat obtenu, l’équipe de Porto Rico est septième, tandis que le Villa Santa Brígida il est huitième après la fin du match.

La rencontre a commencé de manière excellente pour l’équipe Satauteño, qui a ouvert le score avec un but de Calum quelques minutes après le début du match, en particulier dans la deuxième minute. L’équipe de Porto Rico a mis l’égalité grâce à un but de Sandro à la minute 3, terminant ainsi la première partie par un 1-1 à la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Port de l’Union, qui a retracé le match grâce à un but à onze mètres de Borja Vera en minute 57. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, en augmentant les revenus grâce à un objectif de Samuel à la 62e minute. Plus tard, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un but de Airam à la 70e minute qui a établi le 4-1 pour le Port de l’Union. Réduction des différences Villa Santa Brígida grâce à un but du point de penalty de Chicha à la limite de la fin, en 86, clôturant ainsi le duel avec un résultat de 4-2 au tableau de bord.

Pendant le match qui s’est déroulé dans le Municipal Los Pozos, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune pendant tout le duel. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à Oignon, par l’équipe visiteuse.

Après avoir remporté le match, le Port de l’Union a été placé avec 15 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, à la septième place du tableau de classement en fin de match, tandis que le Villa Santa Brígida il a été placé à la huitième place avec 14 points, également avec une position d’accès à la phase de permanence en troisième division RFEF.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Porto Rico affrontera le Arucas et, pour sa part, le Villa Santa Brígida le fera contre lui Union Viera.

Fiche techniquePort de l’Union:Rodrí, Iván Sánchez, Alberto, Borja Granda, Airam, Thioub, Samuel, Liñares, Sandro, Amine et Borja VeraVilla Santa Brígida:Ramírez, Hormiga, Ángelo, Alejandro, Aday, Suso Medina, Calum, Owen, Onion, Arisay et ChichaStade:Municipal Los PozosButs:Calum (0-1, min.2), Sandro (1-1, min.3), Borja Vera (2-1, min.57), Samuel (3-1, min.62), Airam (4-1 , min. 70) et Chicha (4-2, min. 86)