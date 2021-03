Union Viera contre UD Guide

25/03/2021 à 20:15 CET

La Guider visitez ce vendredi pour Pepe Gonçalvez se mesurer avec Union Viera dans leur douzième réunion de la première phase de la troisième division, qui débutera à 20h15.

Le Union Viera atteint le douzième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Lanzarote lors du match précédent par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans cinq des 11 matches disputés jusqu’à présent dans la première phase de la troisième division avec un chiffre de 18 buts pour et 21 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Guide UD Il a remporté la victoire contre le Port de l’Union lors de leur dernier match de la compétition (3-2), avec autant de Jésus Farías, Aithamy Oui Recensement, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade de la Union Viera. Avant ce match, le Guide UD il avait gagné dans quatre des 11 matches disputés dans la première phase de la troisième division cette saison, avec un bilan de 12 buts marqués contre 16 concédés.

Concernant les résultats à domicile, le Union Viera ils ont gagné une fois et ont été battus quatre fois en cinq matchs disputés jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui auraient plus de facilité à gagner. À la maison, le Guide UD a gagné une fois et a fait match nul une fois au cours de ses cinq matchs joués, donc en théorie cela pourrait être un match favorable pour le Union Viera ajouter un résultat positif à la maison.

À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté trois matchs consécutifs à domicile contre le Guider. Le dernier match auquel ils ont joué Union Viera et la Guider dans ce tournoi, c’était en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 2-1 en faveur de la Guider.

En analysant le tableau de classement de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec 15 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 14 points et occupent la huitième position du tournoi.