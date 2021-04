Unión Viera reçoit Arucas lors de la quatorzième journée

04/02/2021 à 13:32 CEST

le Arucas visitez ce samedi pour Pepe Gonçalvez se mesurer avec Union Viera à son quatorzième tour de la première phase de la troisième division, qui débutera à 13 heures.

le Union Viera vient au match avec l’intention d’améliorer ses performances au championnat après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le Boulangerie polie. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 15 matches disputés jusqu’à présent dans la première phase de la troisième division avec un chiffre de 21 buts pour et 28 contre.

Du côté des visiteurs, le Arucas il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Grand Tarajal, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. Avant ce match, le Arucas ils avaient gagné dans trois des 15 matches disputés dans la première phase de la troisième division cette saison, avec un bilan de 14 buts marqués contre 21 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Union Viera ils ont gagné deux fois et perdu cinq fois en sept matchs disputés jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui auraient plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Arucas Ils ont été battus cinq fois en huit matchs joués, il sera donc difficile (mais pas impossible) de gagner au stade de l’équipe locale.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Pepe Gonçalvez et le bilan est une victoire et un nul en faveur de la Union Viera. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Arucas. Le dernier match auquel ils ont joué Union Viera et le Arucas dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 en faveur des locaux.

À ce jour, le Union Viera il est en tête du classement avec une différence de six points par rapport à son rival. L’équipe de Ange Camacho Il entre dans le match en cinquième position et avec 19 points avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 13 points et occupent la dixième position du tournoi.