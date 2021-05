Uniqlo collabore avec Mame Kurogouchi sur les vêtements d’intérieur chic – WWD

TOKYO –Uniqlo s’est associé à la créatrice contemporaine Maiko Kurogouchi pour créer une ligne de vêtements d’intérieur et de loungewear élégants, la collection devant sortir en magasin à partir du 18 juin.

Kurogouchi dirige la marque de mode japonaise contemporaine Mame Kurogouchi, qu’elle a lancée en 2010. La marque a été lauréate du Fashion Prize of Tokyo 2017, qui a permis à la créatrice de commencer à montrer sa collection à Paris.

La collection pour Uniqlo incarne la philosophie de conception simple mais chic de Kurogouchi et utilise certains des tissus et technologies les plus connus d’Uniqlo, notamment l’Airism et le tricot 3D. Dans les images promotionnelles, les soutiens-gorge plongeants sans fil et les camisoles sont portés avec des jupes longues et droites, des pantalons à la cheville décontractés avec des fentes à l’ourlet et des pulls en tricot côtelé à col en V.

Les détails délicats sur les soutiens-gorge et les camisoles, tels que de fines bretelles et des crochets dorés, confèrent aux pièces une sensation de luxe. Toute la collection se révèle dans des tons chauds de noir, blanc, beige et marron, inspirés par une gamme de tons de peau humaine. Selon un communiqué, les sous-vêtements sont conçus pour être attrayants même s’ils sont visibles sous les vêtements, brouillant les lignes entre les vêtements intérieurs et les vêtements quotidiens.

La collection vise à fournir des pièces qui répondent à un nouveau style de vie induit par l’essor du travail à domicile. Uniqlo a déclaré qu’ils étaient tout aussi aptes à rester qu’à sortir.

«Un thème pour moi en tant que designer était de rendre les vêtements les plus proches de la peau aussi confortables et beaux que possible. Surtout à une époque où nous avons tellement de choix pour toutes sortes de vêtements, nous ne devrions pas être limités par nos options quotidiennes pour les vêtements intérieurs », a déclaré Kurogouchi dans un communiqué.