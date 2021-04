Uniqlo lance la collection League of Legends – WWD

Faisant partie du concept LifeWear d’Uniqlo, qui célèbre une gamme d’icônes de la culture pop du monde entier, la marque a collaboré avec Riot Games sur une collection League of Legends UT.

La collection de t-shirts en six pièces présente des motifs inspirés des personnages populaires, des éléments du jeu et du groupe de filles mondialement connu K / DA. Les précédentes collections Uniqlo UT du concept LifeWear comprenaient des marques telles que Marvel et Disney.

Depuis son lancement en 2009, League of Legends (LoL) s’est maintenu comme l’un des jeux PC les plus populaires au monde, engageant chaque jour près de 8 millions de joueurs simultanés de pointe dans le monde et devenant l’inspiration de nombreux projets multimédias dans la musique, les bandes dessinées et télévision.

«Uniqlo se consacre à la création de formes d’expression et de passion uniques et personnalisées à travers ses collections UT et nous trouvons une passion similaire avec ce que nous créons pour les joueurs de Riot Games», a déclaré Ryan Crosby, responsable du marketing et des produits de consommation Riot Entertainment chez Riot Games. «Nous sommes fiers d’avoir l’opportunité de nous associer à une entreprise qui valorise la créativité et l’expression de soi de toutes les manières dont elles peuvent se manifester.»

Notamment, la finale du championnat du monde de League of Legends 2020 a été vue en ligne par 21,8 millions de minutes d’audience moyenne, battant un record d’esports.

