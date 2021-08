Uniqlo rénove le vaisseau amiral de SoHo pour marquer ses 15 ans aux États-Unis – WWD

Cela fait 15 ans qu’Uniqlo a débarqué sur les côtes américaines, ouvrant son premier magasin en Amérique au 546 Broadway à SoHo à New York.

Pour commémorer cette étape importante, la société japonaise, qui appartient à Fast Retailing Co. Ltd., a achevé une rénovation du site qui témoigne de ses racines japonaises et de son dévouement au quartier.

Masahiko Nakasuji, directeur marketing mondial d’Uniqlo, a déclaré que le magasin était “transformé pour devenir un véritable produit phare mondial avec une touche locale”.

En entrant, les clients sont accueillis avec un énorme réservoir de verre qui coule au centre qui sert de mécanisme d’affichage et sépare le rez-de-chaussée en produits spécifiques aux hommes et aux femmes. À l’intérieur du réservoir se trouvent des présentoirs centrés sur la collection LifeWear de l’entreprise, que Nakasuji a décrite comme «des éléments essentiels de haute qualité pour rendre la vie quotidienne plus confortable».

Pour la réouverture, les présentoirs de merchandising dans le réservoir se concentrent sur les produits en laine mérinos, qui sont également empilés pour être achetés sur des étagères du sol au plafond de chaque côté. La marchandise montrée dans le réservoir changera selon la saison.

Au-delà de cela, une section se concentre sur les éléments essentiels tels que les sweats et les tricots sans couture créés en 3D avec une vidéo expliquant le processus. Nakasuji a déclaré que ces pièces sont « intemporelles et pas trop à la mode » et sont disponibles pour les deux sexes.

Les moniteurs du magasin présenteront la dernière campagne de l’entreprise, People of SoHo, qui vise à célébrer le style et la diversité du quartier.

Il existe également un espace UT dédié à la collection de T-shirts graphiques Uniqlo, qui présentera de nouvelles marchandises chaque semaine. Il comprend un présentoir à caisson lumineux du sol au plafond ainsi qu’une machine UTme où les clients peuvent créer leurs propres t-shirts.

Nakasuji a déclaré que c’était la première fois qu’une station de personnalisation était disponible dans la boutique de SoHo.

Pour le vernissage, Uniqlo a choisi trois artistes – Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol et Keith Haring – dont le travail est disponible pour être imprimé sur les T-shirts.

L’application StyleHint de la marque prendra vie dans une salle dédiée au premier étage où des marchandises plus axées sur les tendances seront exposées. StyleHint encourage les utilisateurs à télécharger des photos sur l’application, qui recommande ensuite les produits Uniqlo les plus proches de ces looks.

Uniqlo a utilisé son personnel dans les images marketing de ce département car ils sont considérés comme les ambassadeurs de la marque, a déclaré Nakasuji.

Il y a un nouvel espace jeans avec des pièces en denim retravaillées créées par Kozaburo, et un coin dédié aux efforts de développement durable de l’entreprise.

Des caisses automatiques ont été installées et un mur d’images créé en partenariat avec le SoHo Memory Project représente le quartier au fil des ans. Il y aura également un mur de fleurs où les clients pourront choisir des fleurs fraîches à acheter.

Une section mezzanine se concentre sur le produit HeatTech de l’entreprise et pour l’ouverture présente un assortiment de molleton.

Le deuxième étage entièrement repensé présente des vêtements pour femmes et propose une gamme de produits allant des vêtements de détente et des robes aux pantalons. Il y a aussi un département séparé de vêtements pour enfants.

Les vêtements pour hommes sont situés au niveau inférieur, ainsi que la librairie Kinokuniya et un espace consacré aux ambassadeurs de la marque mondiale de l’entreprise, dont le grand tennisman Roger Federer.

Nakasuji a déclaré que les best-sellers aux États-Unis sont similaires à ce qui est populaire dans le monde : des pulls lavables en laine mérinos, des jeans et des polaires performantes ainsi que des produits créés à partir du tissu en coton mélangé Airism que le détaillant utilise dans tout, des T-shirts et sous-vêtements aux masques faciaux.

SoHo est l’un des huit magasins Uniqlo à New York et ses environs, et il y en a 47 au total aux États-Unis.

Nakasuji a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir de chiffre sur la taille de l’entreprise que représentent les États-Unis pour Uniqlo, “c’est un marché critique pour l’entreprise. Nous avons commencé en Asie, donc nous sommes beaucoup plus importants là-bas, mais les États-Unis et d’autres pays occidentaux sont très importants pour nous et nous avons des plans d’expansion. Nous sommes très attachés au marché américain.

Dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre de juillet, Fast Retailing a cité des améliorations de rentabilité plus importantes que prévu en Amérique du Nord et en Europe, qu’il rapporte ensemble, mais a déclaré que ces régions étaient toujours dans le rouge. « Uniqlo North America et Uniqlo Europe ont signalé des gains de revenus importants et des pertes d’exploitation plus faibles à mesure que la situation COVID-19 s’améliorait dans ces régions », a déclaré la société. Au troisième trimestre, ces régions ont réalisé des ventes de 150,7 millions de yens et représentaient 9,8 % du volume total de la société.

Le magasin de SoHo, qui est resté ouvert pendant la rénovation, rouvrira officiellement mercredi. En guise de remerciement, il proposera des bouchées de cinq restaurants locaux, des cadeaux de produits et une tombola pour les vêtements de jeu Roger Federer.