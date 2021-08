uniquement les abonnés et les sessions de formation sans public

08/04/2021

Le à 17:11 CEST

En l’absence de deux semaines pour le début des compétitions, le Ministère de la Santé et les collectivités Ils débattront cet après-midi d’une série de recommandations avant le début des grands événements sportifs multitude. Le plus proche est LaLiga de fútbol. Et les propositions passent par la proposition formations sans public et que les participants sont exclusivement abonnés aux clubs.

C’est ce qu’indique le projet d’accord auquel l’Efe a eu accès, dans lequel une série de mesures sont proposées pour la Ligue et l’ACB, qui seront étendues à d’autres compétitions sportives. Ces recommandations seront en vigueur « entre le 13 août 2021 et le 5 septembre 2021 ». Et au début du mois prochain, “une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée”.

Ils envisagent d’interdire de boire, manger et fumer sur place

Cependant, les autorités compétentes peuvent ajouter d’autres mesures en fonction de l’évolution de la pandémie. Dans le projet qui sera publié cet après-midi, ils entendent mettre l’accent sur la masque obligatoire dans les champs et ils veulent se souvenir de ce message à la fois sur les écrans et sur le système de sonorisation.

Il est également proposé interdire la vente et la consommation d’aliments et de boissons pendant la manifestation sportive, bien qu’« exceptionnellement » il soit permis de boire de l’eau. De la même manière, “la consommation de tabac et de produits apparentés ne sera pas autorisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur”.

Aussi recommande de créer des secteurs indépendants avec le nombre de participants fixé “en respectant les règles de sécurité et d’évacuation en tout temps” : un point d’accès sera désigné pour chaque secteur, et les zones de passage et de séparation entre les secteurs seront d’au moins 2 mètres de large. De plus, chaque secteur doit disposer d’un espace sanitaire indépendant et délimité, où la distanciation interpersonnelle doit également être garantie.

Le ventilation naturelle permanente favoriser la circulation de l’air et assurer un balayage efficace dans tout l’espace ; si cela n’est pas possible, une ventilation forcée sera utilisée.