Unis Nous pouvons forcer Teresa Ribera à se prononcer sur les macrofermes

01/10/2022 à 19:02 CET

Ana Cabanillas

Unis nous pouvons essayer de dépeindre les contradictions de l’aile socialiste du gouvernement dans la controverse avec les macrofermes aux portes de la campagne électorale en Castilla y León. Le groupe confédéral a présenté au Congrès une initiative pour obliger la troisième vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, à se prononcer sur la contamination de ces fermes que l’élevage intensif, après les tensions vécues au sein du gouvernement par la plainte déposée par le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, à propos de ce modèle dans une interview au Guardian.

Le match Alliance verte, intégré au groupe confédéral et animé par Juantxo López de Uralde, est celui qui a enregistré l’initiative, où il demande à connaître la position du département de la Ribera sur cette question et à évaluer son « impact environnemental très élevé ». « Nous souhaitons que le ministère de la Transition écologique soutienne ce que nous indiquons, car c’est sur la base des propres stratégies du gouvernement, et est cohérent avec ce que font déjà d’autres pays autour de nous », se défend le député dans cette initiative parlementaire.

« Le gouvernement peut-il exposer quelle est la position du ministère de la transition écologique et du défi démographique au regard de la prolifération des macro-fermes au détriment de l’élevage extensif ? », est la question posée par les mauves, qui obligera le département de la Ribera à établir une position officier en la matière.

United We rappelle dans le texte que « le Gouvernement inclut dans sa « Stratégie 2050 » la nécessité de réduire de plus de 50 % la consommation de viande pour faire face à la crise climatique « » et, en ce sens, demander à Ribera si cette stratégie lui semble cohérente avec la défense des macro-fermes et s’il considère que la stratégie du reste des pays de l’UE est correcte, visant à réduire l’impact des grandes exploitations porcines.

Lacune au sein du gouvernement

La polémique est née la semaine dernière, après la diffusion d’une interview où le coordinateur fédéral d’Izquierda Unida a fait l’éloge de l’élevage traditionnel tout en accusant l’intensif, un modèle selon lui insoutenable en raison de sa forte charge polluante et des destructions d’emplois vidés en Espagne. le buzz généré conduit à plusieurs dirigeants socialistes, tels que les présidents régionaux d’Aragon, Javier Lambán, et celui de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, demandé la rectification et la cessation du titulaire de la Consommation.

De l’aile socialiste du gouvernement Garzón a également été désavoué, attribuant ses propos à des déclarations faites « à titre personnel », tandis que les violets ont insisté sur le fait qu’il s’agissait de considérations faites en tant que ministre, gardant le pouls ouvert au sein de la coalition.

Ce même lundi, le Premier ministre, Pedro Sánchez, dans une interview sur Cadena Ser a non marqué des mots de Garzón et il a évité de soutenir le ministre United We Can, laissant sans réponse la question de savoir s’il envisageait de le limoger de son poste. Quelques mots qui viennent après l’interview publiée dans El Periódico de España dans laquelle Garzón dit « tenir pour acquis » sa continuité dans l’exécutif jusqu’à la fin de la législature.