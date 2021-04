Uniswap atteint B dans le volume d’échange hebdomadaire; Le rythme actuel de DEX serait de 0,5 billion par an

Uniswap, leader des échanges décentralisés (DEX), a franchi une nouvelle étape.

Le volume hebdomadaire des transactions sur Uniswap a dépassé les 10 milliards de dollars pour la toute première fois. Le volume quotidien, quant à lui, est de 1,5 milliard de dollars, ce qui a atteint son sommet historique à 2,2 milliards de dollars fin octobre.

Le dernier jalon représente un volume d’un demi-billion de dollars chaque année.

«Le volume de trading hebdomadaire d’Uniswap vient de dépasser les 10 milliards de dollars pour la première fois !!! 10 milliards de dollars par semaine, c’est plus de 0,5 billion de dollars par an », a déclaré Hayden Adams, créateur d’Uniswap.

La première fois qu’Uniswap a atteint 1 milliard de dollars en volume hebdomadaire, c’était début août 2020, et depuis lors, ces chiffres ne font qu’augmenter. Tout comme le volume, la liquidité est également en constante augmentation, se maintenant au-dessus de 8 milliards de dollars.

Uniswap détient actuellement plus de la moitié des parts de marché à 51,7% en volume, suivi de Cuve à 18,6% et de SushiSwap à près de 15%. CRV -2,35% Jeton DAO courbe / USD CRV USD 2,93 $

– 0,07-2,35 $ en volume de 225,16 m de variation – 0,07 $ en ouverture 2,93 $ en circulation 273,68 m de capitalisation boursière 802,62 m 2 h Uniswap atteint 10 milliards de dollars en volume d’échange hebdomadaire; Le rythme actuel de DEX serait d’un demi-billion de dollars par an 1 w Coinbase accélère l’inscription d’Altcoin avant de devenir publique, apportant des millions de détaillants à DeFi 4 w Le PDG de Coinbase dit que l’échange est ouvert aux listes CBDC, non intimidé par DEXs SUSHI 0,98% SushiSwap / USD SUSHI USD 12,68 USD

$ 0,120,98% Volume 482,78 m Variation 0,12 $ Ouverture 12,68 $ Circulation 127,24 m Capitalisation boursière 1,61 b 2 h Uniswap atteint 10 G $ en volume de transactions hebdomadaire; Le rythme actuel de DEX serait d’un demi-billion de dollars par an 1 w Échange décentralisé croisé, THORchain (RUNE), lancé après 3 longues années de développement 1 w CipherTrace lance une solution de conformité DeFi basée sur Chainlink pour se conformer aux exigences de sanctions de l’OFAC

Dans l’ensemble, 49 milliards de dollars ont été enregistrés par les DEX en volume mensuel en avril jusqu’à présent. Au premier trimestre, le meilleur mois a été février, avec un volume mensuel de 76,7 milliards de dollars.

Le jeton UNI, quant à lui, est un trading d’actifs cryptographiques de 17 milliards de dollars au-dessus de 32 dollars.

Plus tôt cette semaine, eToro, qui compte 20 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde, a ajouté la prise en charge d’UNI et LINK sur son réseau de trading, portant le nombre total d’actifs cryptographiques disponibles pour négocier sur la plate-forme à 18. LINK -3.10% Chainlink / USD LINKUSD $ 37,18

– 1,15-3,10 $ Volume 2,05 b Changement – 1,15 $ Ouvert 37,18 $ Circulation de 419,01 m Capitalisation boursière 15,58 b 50 min Oracle Service API3 Encres Traite avec OBP pour fusionner les opérations bancaires conventionnelles avec DeFi 2 h Uniswap atteint 10 G $ en volume d’échange hebdomadaire; Le rythme actuel de DEX serait d’un demi-billion de dollars par an 1 jour Plateforme de trading social, eToro US, ajoute Chainlink (LINK) et Uniswap (UNI) pour le trading

«Le moment est venu d’ajouter de nouveaux cryptos à eToro. Nous avons constaté une explosion de l’appétit des investisseurs particuliers pour la classe d’actifs et une forte demande d’investir sur une plus grande gamme de jetons. »

Doron Rosenblum VP of Business Solutions chez eToroUniswap / USD UNIUSD

34,1046 $ 2,938,59%

Volume 1,42 bChange 2,93 $ Ouvert 34,10 $ 46Circulation 523,39 m Plafond du marché 17,85 b

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.