Uniswap collecte plus du double des frais quotidiens générés par Bitcoin

Projet de financement décentralisé (DeFi) Le V3 d’Uniswap a atteint un volume de 1 milliard de dollars en 24 heures en seulement une semaine après son lancement.

Au cours des dernières 24 heures, Uniswap v3 a enregistré 862 millions de dollars de liquidités et 1,74 milliard de dollars de volume. Au moment d’écrire ces lignes, le volume est de 916 millions de dollars.

Cette montée en flèche de l’activité sur Uniswap est le résultat de monnaies inspirées des Dogecoin telles que SHIB, AKITA et WOOF. Ces pièces n’étant pas disponibles sur les échanges centralisés, la foule de détaillants utilise le DEX pour échanger ces pièces.

Jusqu’à aujourd’hui, ils ont tous été en première page d’Uniswap, représentant la majeure partie du volume. Le Dogecoin emballé est maintenant le seul qui reste dans le top 10 après que le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, ait déversé une tonne de ces pièces de monnaie, qui ont été involontairement envoyées à son adresse et ont envoyé le produit à l’association caritative.

Ces détaillants à la poursuite des monnaies étaient ceux qui encombraient le réseau Ethereum cette fois, contrairement aux Crypto Kitties en 2017, et envoyaient les frais sur le deuxième plus grand réseau et Uniswap en vol.

A quel point avons-nous besoin d’Etheruem L2? Aujourd’hui, les utilisateurs de @Uniswap SEULEMENT ont dépensé ~ 42 millions de dollars en frais de gaz Ethereum. C’est presque 5x ce qui a été dépensé en frais de réseau Bitcoin au cours de la même période https://t.co/8nL6P8gRkq – Hayden Adams 🦄 (@haydenzadams) 12 mai 2021

Cela a aidé Uniswap à surpasser Bitcoin en frais quotidiens. Comparé aux frais quotidiens de près de 9 millions de dollars d’Uniswap, Bitcoin n’a rapporté que près de 4 milliards de dollars. Les frais moyens sur 7 jours pour Uniswap et Bitcoin s’élèvent respectivement à 6,6 millions de dollars et 5 millions de dollars, selon les frais de crypto.

Pendant quatre jours consécutifs, le populaire DEX a dépassé les frais quotidiens de Bitcoin grâce à la manie du chien du commerce de détail.

Pendant ce temps, les frais moyens sur Ethereum ont atteint un nouvel ATH mercredi à 70 $, générant 107 millions de dollars de frais quotidiens avec 65 millions de dollars en moyenne sur 7 jours.

Les frais d’Ethereum ont été deux fois plus élevés que le précédent ATH avec “une concurrence accrue pour MEV devrait pousser les frais encore plus haut”, a noté Lucas Nuzzi de Coin Metrics.

Selon lui, SHIB a été le moteur de ce pic, mais MEV a clairement joué un rôle dans l’augmentation des frais. MEV augmente les frais parce que les robots sont prêts à payer des frais plus élevés pour extraire de la valeur et les paiements hors bande réduisent la certitude de ce que devrait être un prix du gaz «suffisant», conduisant à un surpaiement.

L’EIP-1559 qui arrive avec le hard fork de Londres en juillet devrait normaliser une partie de cette volatilité.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.