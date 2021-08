Uniswap devient la première plate-forme DeFi de 1 milliard de dollars pour les fournisseurs de liquidités

Alors que le marché de la cryptographie continuait d’afficher des développements positifs, UniSwap, l’une des principales plateformes d’actifs numériques au monde, est devenue la première application DeFi à générer jusqu’à 1 milliard de dollars (72 millions de livres sterling) de frais de fournisseur de liquidités.

Il y a quelques jours, Lucas Outumuro, l’agrégateur de données cryptographiques d’IntoTheBlock, s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux Twitter et a partagé un graphique montrant que les réseaux principaux Ether V2 et V3 d’Uniswap ont atteint plus d’un milliard de dollars.

@Uniswap vient de devenir le premier protocole à dépasser 1 milliard de dollars + en frais 🤯 Félicitations à @haydenzadams et à l’équipe 🦄 pic.twitter.com/pnA10t41Yo – Lucas Outumuro (@LucasOutumuro) 10 août 2021

Non seulement cela, mais l’agrégateur de données a également souligné que la plate-forme de cryptographie avait distribué plus de 1 010 millions de dollars (72 millions de livres sterling) aux fournisseurs de liquidités depuis novembre 2018, y compris les revenus générés par la mise en œuvre de V1 et V3 dans Optimism.

Frais Ethereum et Bitcoin

Selon les dernières données partagées par Otumuro, le jeton crypto le plus célèbre au monde, Bitcoin (BTC / USD) a généré plus de 2 milliards de dollars (1,4 milliard de livres) de frais depuis son lancement après la crise financière de 2008. Par conséquent, grâce au augmentation de l’activité basée sur DeFi in Ethereum, le deuxième token le plus populaire, il a augmenté son revenu net à 4,74 millions de dollars (3,4 millions de livres) en seulement six ans.

D’autre part, Axie Infinity, une DApp alimentée par Ether, est devenue la principale plate-forme décentralisée de revenus ces dernières semaines. Au cours du mois dernier, le jeu a généré près de 3,8 millions de dollars (2,74 millions de livres) de frais, soit près de 10 millions de dollars (7,2 millions de livres) en moyenne quotidienne, selon les données compilées par Token Terminal.

La plateforme NFT OpenSea surpasse Uniswap

Avec jusqu’à 4,1 millions de dollars (3 millions de livres sterling) de frais quotidiens, l’une des plateformes NFT les plus populaires, OpenSea, semble avoir dépassé Uniswap, selon les données de Dune Analytics. Pendant ce temps, selon CryptoFees, la plate-forme représente près de 3,9 millions de dollars (2,8 millions de livres sterling) de frais quotidiens.

Mises à jour d’Ethereum London et augmentation des applications Defi

Le 5 août, à la suite des mises à jour de Londres, la blockchain Ether a introduit un nouveau mécanisme de gravure sur le marché des frais de son réseau. Au cours de la semaine dernière, compte tenu de la popularité croissante des applications décentralisées, près d’un milliard de dollars (72 millions de livres sterling) de jetons ETH ont été brûlés, tandis que plus d’un millier de blocs déflationnistes ont été extraits.

Après avoir détruit des jetons Ether d’une valeur de 12 millions de dollars (9,03 millions de livres sterling) depuis les mises à jour de Londres, OpenSea se classe désormais comme le premier DApp basé sur Ethereum. Pendant ce temps, Uniswap V2 se classe deuxième, avec 7,4 millions de dollars (5,4 millions de livres) d’éther brûlé. L’éther (ETH/USD) et le Tether (USDT/USD) suivent, à 5,6 millions de dollars (4,1 millions de livres) et 5 millions de dollars (3,6 millions de livres), respectivement.

La poste Uniswap devient la première plateforme DeFi à générer 1 milliard de dollars pour les fournisseurs de liquidités apparue en premier sur Invezz.