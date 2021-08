Uniswap devient le premier protocole à dépasser le milliard de frais

Alors que la manie des jetons non fongibles (NFT) a peut-être pris le dessus sur Uniswap en tant que plus gros consommateur de gaz sur le réseau Ethereum, il figure toujours dans le top trois et est maintenant devenu le premier protocole à dépasser le milliard de dollars de frais.

Le populaire DEX n’arrive qu’après Ethereum lorsqu’il s’agit de gagner des frais.

Au cours des dernières 24 heures, Ethereum était en tête avec plus de 24 millions de dollars de frais, suivis des 3,4 millions de dollars d’Uniswap, selon CryptoFees. En descendant, BSC à 2,67 millions de dollars, Aave à 1 million de dollars, 957 000 dollars de SushiSwap, puis le réseau Bitcoin, qui rapporte 633 000 dollars. L’image hebdomadaire est à peu près la même.

Il est donc logique qu’Uniswap arrive en tête et soit le premier à franchir le cap du milliard de dollars.

🦄 @Uniswap vient de devenir le premier protocole DeFi à générer 1 milliard de dollars de frais https://t.co/44Jo7x2eP2 – hayden.eth 🦄 (@haydenzadams) 10 août 2021

Uniswap est le leader dans l’espace DEX, détient actuellement 69,4% de sa part de marché, SushiSwap arrivant en deuxième position avec une part de 10%.

Il gère actuellement plus de 14,5 milliards de dollars de volume hebdomadaire et 1,68 milliard de dollars de volume quotidien. Uniswap est également le seul DEX avec un nombre de commerçants à six chiffres à 133 733, 1 pouce arrivant en deuxième position avec seulement 33 721 commerçants utilisant la plate-forme.

En ce qui concerne les brûlures ETH, Uniswap est le deuxième contributeur, avec un total (V2 + V3) de 2 845 gravures ETH. Le marché NFT OpenSea est le plus grand graveur d’ETH avec 3 363 ETH, selon Dune Analytics.

Jusqu’à présent, 26 826 ETH d’une valeur de 81 millions de dollars ont été brûlés.

La pièce de gouvernance UNI connaît également une tendance à la hausse avec le reste du marché de la cryptographie, en hausse de 40,5% au cours de la semaine dernière et de 60,6% au cours des deux dernières semaines. Au-dessus de 30 $, au moment de la rédaction, UNI est toujours en baisse de 33,2 % par rapport à son sommet historique de près de 45 $ il y a trois mois.

