Uniswap en discussion avec des géants de la fintech pour amener DeFi au grand public

Les goûts de PayPal, Robinhood, E*Trade et Stripe ont été mentionnés lors de la conférence EthCC. Robinhood lui-même se concentre sur la cryptographie en tenant compte de nouvelles offres, notamment un nouveau portefeuille, un jalonnement, des récompenses de débit et un produit de prêt.

Premier échange décentralisé (DEX) en volume, Uniswap est en discussion avec des sociétés de technologie financière pour fournir des services DeFi au grand public.

“Nous essayons d’intégrer Uniswap et le reste de DeFi dans ces applications afin que nous puissions apporter le rêve d’une liquidité ouverte à 100% de disponibilité dans le monde entier”, a déclaré Ashleigh Schap, responsable de la croissance d’Uniswap, dans un communiqué désormais supprimé. Vidéo YouTube de la conférence EthCC qui s’est tenue à Paris la semaine dernière.

Schap a nommé PayPal, E*Trade et Stripe qui veut leur parler.

Le fondateur d’Uniswap, Hayden Adams, s’est adressé à Twitter pour préciser qu’ils ne sont pas en partenariat avec ces entreprises mais qu’ils parlent à «une tonne d’entreprises financières/technologiques», car de nombreuses entreprises intéressées à comprendre DeFi les contactent.

Quant à la suppression de la vidéo, Adams a déclaré que cela avait été fait à leur demande parce que “nous pensions que cela pourrait être interprété comme suggérant que nous avons des relations que nous n’avons pas”.

Selon la présentation à la conférence EthCC, Uniswap cherche à travailler avec des intermédiaires comme Paxos, qui alimente le service de cryptographie de PayPal, la société de garde de crypto Paxos et Talos pour jeter un pont entre DeFi et le crédit à la consommation.

Comme nous l’avons vu tout au long de cette année, la finance traditionnelle arrive sur le marché de la cryptographie en masse et comme Schapp l’a dit lors de la conférence, lancer Uniswap n’est pas aussi difficile qu’il y a des années, car ces grandes entreprises sont maintenant devenues moins résistantes à DeFi. Cependant, ils ont des inquiétudes avec la technologie blockchain.

“Rester pertinent avec leur base d’utilisateurs est une raison énorme, énorme pour laquelle tous ces géants commencent à vraiment étudier de près la possibilité de travailler avec quelque chose comme Uniswap.”

Schap a également mentionné avoir parlé à Robinhood au sujet de l’utilisation d’Uniswap pour régler automatiquement un droit de transaction lorsque cela se produit avec l’utilisateur.

L’application de trading sans frais s’est particulièrement concentrée sur les crypto-monnaies, comme l’a révélé Robinhood lors de son roadshow IPO ce week-end. Cela est logique étant donné que plus d’un cinquième de leurs revenus provient de la cryptographie, et un tiers de cela provient de Dogecoin (DOGE) seul.

Au cours de cet événement récent, le directeur financier Jason Warnick a parlé de l’embauche d’un nouveau directeur financier dédié pour son unité de cryptographie et de l’introduction d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau portefeuille, le jalonnement, des récompenses de débit et un produit de prêt.

“Du côté des dépenses, nous pouvons faire plus avec les cartes de dépôt direct et de débit, en particulier en donnant la possibilité de connecter des récompenses à nos offres de courtage et de crypto”, a ajouté Warnick, “En crypto, nous investissons beaucoup dans des choses que nous savent que nos clients veulent, comme les portefeuilles, les prêts et le jalonnement.

