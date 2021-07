Echanges Décentralisés (DEX)

Uniswap introduit la censure des jetons sur son front-end pour des raisons «réglementaires», le protocole reste décentralisé comme jamais

Les utilisateurs peuvent toujours échanger les 129 jetons radiés qui incluent des actions synthétiques, des devises, des matières premières, des dérivés inverses, des options et des jetons générateurs de rendement ; via des interfaces décentralisées et des agrégateurs.

Un total de 129 jetons, actions synthétiques, devises synthétiques, matières premières synthétiques, dérivés inverses, options, produits indiciels, jetons générateurs de rendement ; a été retiré du principal échange décentralisé (DEX) Uniswap, a annoncé Uniswap Labs, un studio de logiciels qui contribue au protocole.

La radiation a été effectuée en réponse à « l’évolution du paysage réglementaire ».

Ces jetons comprennent des jetons tels que Gold Tether (XAUT), Grup Cat, Opyn cDai Insurance, Zelda Spring Nuts Cash, plusieurs jetons d’actions en miroir et plusieurs cryptos Synth et cryptos Synth Inverse.

Ils représentent une “très petite” portion du volume global sur le protocole Uniswap, a-t-il déclaré dans l’annonce.

Le portail app.uniswap.org est une interface open source pour une interaction fiable avec le protocole Uniswap. Contrairement à l’interface, le protocole Uniswap est un ensemble de contrats intelligents autonomes, décentralisés et immuables qui offrent un accès illimité à toute personne disposant d’une connexion Internet, a précisé l’équipe.

Comme l’a noté Banteg de Yearn Finance, “Uniswap a introduit la censure des jetons sur l’interface utilisateur principale”.

C’est l’interface qui restreint l’accès à des jetons particuliers, ce qui est « cohérent avec les actions prises par d’autres interfaces DeFi » et n’a aucun impact sur le code de l’interface Uniswap ou d’autres portails ou instances exécutées localement utilisés pour accéder au protocole.

Les utilisateurs peuvent toujours échanger ces actifs affectés via des contrats, des interfaces décentralisées ou des agrégateurs.

La communauté crypto n’a pas bien pris cette nouvelle, la qualifiant de mauvaise décision. Certains membres de la communauté se sont interrogés sur le manque de contribution des détenteurs de jetons de gouvernance d’UNI dans la décision et la raison de la suppression de ces pièces particulières, tandis que d’autres ont appelé à sa disparition.

“Les gens ne peuvent pas comprendre la différence entre http://uniswap.org (une interface appartenant à une entreprise) et un protocole (une série de contrats intelligents hébergés sur ethereum) et ne peuvent pas voir que cela est imposé par le régulateur”, a commenté l’influenceur CryptoCobain qui héberge le podcast UpOnly.

OK, ma principale conclusion est les agrégateurs dex longs https://t.co/BS4gaSpQXK – NFTdart🦋🐝 (@loomdart) 23 juillet 2021

«Il n’y a pas de censure au niveau du contrat, c’est pourquoi les frontaux DeFi ne sont qu’une commodité pour les utilisateurs. Dans quelques années, seuls les frontends gérés par la communauté seront là », a déclaré un passionné de DeFi.

À l’avenir, Uniswap Labs a déclaré qu’il continuerait à développer des produits et à contribuer au protocole Uniswap conformément aux valeurs plus larges de l’industrie DeFi, à savoir une infrastructure financière sûre, transparente et robuste pour responsabiliser les utilisateurs du monde entier.

