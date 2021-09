Uniswap Labs, la start-up derrière Powerhouse DEX, fait l’objet d’une enquête par la SEC : rapport

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête sur Uniswaps Labs, la startup à l’origine de la principale bourse décentralisée (DEX), a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.

Selon le rapport, les avocats chargés de l’exécution recherchent des informations sur la façon dont les gens utilisent le DEX et comment il est commercialisé.

L’agence, cependant, n’a ni confirmé ni infirmé les enquêtes auprès du média. Mais le rapport indique que l’enquête semble n’en être qu’à ses débuts et pourrait même ne pas aboutir à des allégations formelles d’actes répréhensibles.

Cela survient alors que les régulateurs approfondissent le marché des crypto-monnaies, optant pour les protocoles décentralisés qui n’ont aucun intermédiaire et offrent un accès direct aux investisseurs sans aucun courtier.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a récemment déclaré que les projets de financement décentralisé (DeFi) n’étaient pas à l’abri de la surveillance. Il a également appelé les législateurs à donner à la SEC plus de pouvoir pour superviser ces plateformes.

L’absence d’obligations claires de protection des investisseurs signifie que “le public investisseur reste vulnérable”, a déclaré Gensler cette semaine.

Gensler a répété à plusieurs reprises que l’agence pourrait réglementer DeFi, et ils ont même une “juste quantité de centralisation” en termes de gouvernance, de frais et d’incitations et ont qualifié DeFi de “un peu impropre”.

Uniswap Labs, cependant, s’est “engagé à se conformer aux lois et réglementations régissant notre industrie et à fournir des informations aux régulateurs qui les aideront dans toute enquête”, a déclaré un porte-parole d’Uniswap Labs au Journal.

Vous devez supposer que chaque entreprise qui a émis un jeton aux États-Unis a obtenu une assignation à comparaître à ce stade et cela ne devrait pas non plus vous choquer https://t.co/3xtGtuFZV1 – LE CMS UNITED (@cmsholdings) 3 septembre 2021

«Ils se sont attaqués à un logiciel de création d’entreprise. Ils n’opèrent pas l’échange. C’est un précédent très merdique », a commenté Banteg, l’un des principaux développeurs de DeFi, le blue chips Yearn Finance. « Probablement que tous les projets DeFi ont été touchés à ce stade, même les NFT et la décentralisation complète n’ont pas protégé Uniswap. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.