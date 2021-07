Uniswap restreint divers jetons de son site Web pour se conformer à la réglementation

Faits marquants:

Le total des jetons retirés dépasse 100, selon la liste officielle.

Selon Uniswap, son protocole reste complètement autonome, immuable et sans autorisation.

La société en charge du développement de l’échange décentralisé populaire (DEX) Uniswap a annoncé la restriction de plusieurs jetons via son site Web, afin de poursuivre son “processus d’innovation et de décentralisation”.

L’information a été publiée le 23 juillet sur son site Internet. Avec cette décision, plusieurs jetons tels que Tether Gold ou le bitcoin synthétique (sBTC) ont été retirés de la liste. Cependant, le catalogue complete comprend plus de 100 jetons.

Cette décision n’inclut pas le protocole Uniswap. L’entreprise précise que l’interdiction des tokens n’est qu’au niveau de son site internet, alors que le code reste open source et que les tokens que les utilisateurs souhaitent peuvent y être ajoutés. Sur ce point, Uniswap précise : « Ces modifications appartiennent à l’interface sur la page web. Le protocole reste totalement autonome, immuable et sans autorisation.

La décision peut être influencée par ce que le GAFI a dit sur le marché des crypto-monnaies. Aussi à cause de ce que la State Securities and Exchange Commission (SEC) a commenté sur le sujet, qui a généré encore plus de pression sur le marché des crypto-monnaies.

Concernant la suppression de Tether Gold, Heydem Adams, créateur d’Uniswap a déclaré via son compte Twitter que cette est dû à une erreur de contrat intelligent. Tether Gold a été bloqué il y a des mois. Cela n’a aucune valeur dans l’interface : pour ajouter de la liquidité, cela réussit, mais le trading et la suppression échouent toujours. En général, si nous avons connaissance d’une erreur comme celle-ci, nous la bloquons sur le site. »

Avant de passer au point suivant, la différence entre les jetons et les crypto-monnaies doit être établie. Comme CriptoNoticias l’a expliqué à d’autres occasions, les jetons sur une blockchain fonctionnent comme moyen d’échange. Cependant, ils peuvent également avoir d’autres fonctionnalités, telles que le fait qu’ils peuvent représenter toutes sortes de biens fongibles, négociables et même de collection. Alors qu’une crypto-monnaie est un actif numérique créé pour fonctionner comme un moyen d’échange entre pairs.

Uniswap veille à ce qu’il reste open source.

Les utilisateurs de Twitter pensent que la décision d’Uniswap crée un mauvais précédent

À propos de la suppression des jetons, Joey Krug, PDG de Pantera Capital, a commenté via son compte Twitter : “J’adore Uniswap, mais cela crée un mauvais précédent à mon avis.” L’exécutif a ouvert un fil pour continuer à faire des remarques sur le sujet : « L’histoire enseigne avec une emphase indubitable que l’apaisement engendre des guerres nouvelles et plus sanglantes. Ce ne sera pas le premier cas de censure.

L’un des partisans de Krug a répondu : « Jusqu’à présent, l’innovation. Vous exécutez maintenant un DEX avec une sauvegarde « sans autorisation » avec laquelle la plupart des utilisateurs ne savent pas comment interagir directement. »

L’utilisateur Swag_ Stakepool a ajouté : « Comment sont-elles les actions d’un DEX ? Aussi, qui sommes-nous ? Je comprends l’aspect sécurité de cela, mais la prise de décision semble consolidée entre quelques-uns. Tous ces commentaires suggèrent que la communauté ne soutiendra pas les décisions prises par Uniswap.

La stratégie encouragée contre Binance a peut-être pesé sur la décision d’Uniswap

Il y a d’autres actions qui ont pu accélérer la décision d’Uniswap. Comme par exemple, la stratégie développé par des institutions financières en Europe contre des jetons Binance. Par exemple, des entités allemandes se sont retournées contre lui, l’Italie également, alors Binance a décidé de supprimer certains jetons de sa plate-forme, comme l’a rapporté CriptoNoticias.

De même, l’action contre la plateforme Blockfi est ajoutée. La société a reçu une commande de la Bourse de l’État du New Jersey, États-Unis, afin qu’il n’accepte plus les résidents de cette juridiction en tant qu’utilisateurs de son service, qui se concentre sur les prêts et les échanges avec des crypto-monnaies et accorde des intérêts et d’autres avantages à ses clients.

Uniswap et BlockFi se partagent la gestion des tokens qui leur sont délégués par leurs clients, de la même manière que fonctionnent les contrats de titres.

D’autre part, Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mis en garde le que le régulateur pourrait exercer plus de poursuites contre les émetteurs de jetons. Lors de son discours publié sur le site Web de la SEC, Gensler a noté ce qui suit : « Ne vous y trompez pas : peu importe qu’il s’agisse d’un token boursier, d’un token de valeur stable adossé à des titres ou de tout autre produit virtuel offrant une exposition synthétique aux titres sous-jacents. ‘.

En outre, il a ajouté : « Ces plateformes, qu’elles soient dans l’espace financier décentralisé ou centralisé, sont impliquées par les lois sur les valeurs mobilières et doivent fonctionner dans le cadre de notre régime de valeurs mobilières. Cela peut être considéré comme un message direct à Uniswap et à d’autres échanges décentralisés qui fonctionnent toujours en dehors des réglementations des régulateurs.