Uniswap se lance sur Optimism Mainnet au milieu d’un drame de gouvernance

L’échange décentralisé populaire (DEX) Uniswap a fait un pas de géant en lançant la solution de mise à l’échelle Ethereum Optimism mainnet pour rendre le deuxième plus grand réseau plus rapide et moins cher à utiliser.

Cela « marque la première étape du parcours des applications DeFi pour rivaliser et surpasser les expériences traditionnelles des utilisateurs Web », déclare l’équipe.

Ce lancement progressif a un débit initial de 0,6 TPS avec des vitesses de transaction qui augmenteront au cours des semaines et des mois à venir alors que l’infrastructure OΞ est testée et optimisée à grande échelle.

Au milieu de cette grande nouvelle, le drame de la gouvernance a éclipsé les choses alors que le DeFi Education Fund a reçu 1 million de jetons UNI, d’une valeur de 20 millions de dollars, pour lesquels la proposition a été récemment approuvée.

La première fois que j’entends parler du “Defi Education Fund” et d’une manière ou d’une autre, ils ont obtenu une subvention de 10 millions de dollars, un chèque sens; – André Cronje (@AndreCronjeTech) 13 juillet 2021

Fait intéressant, la moitié de cette subvention a déjà été encaissée pour 10 millions de dollars et l’organisation n’a même pas de site Web. En outre, cela a été en contraste complet avec l’allocation proposée antérieurement sur 4 à 5 ans.

Dans les 24 heures qui ont suivi la vente de ces jetons, le prix d’UNI a baissé de 8%.

«Avec l’aide de GenesisTrading, nous avons vendu 500 000 UNI pour environ 10,2 millions de dollars US pour financer les efforts du Defi Education Fund. Dans les prochaines 24 heures, nous enverrons 500 000 UNI à Genesis et recevrons environ 10,2 millions de dollars US en retour », a tweeté Defi Education Fund mardi. “À l’avenir, nous continuerons à fournir des mises à jour sur les principaux mouvements de fonds”, a-t-il ajouté.

Le fonds est lancé par Harvard Law Blockchain & FinTech Initiative (HarvardLawBFI), qui est apparu pour la première fois en mai.

Le Fonds recrute actuellement un directeur des politiques pour établir une stratégie pour le fonds, dialoguer avec les décideurs et développer un processus de reporting transparent.

Alors que certains étaient également en faveur, beaucoup sur Crypto Twitter (CT) ne l’étaient pas.

Donc, la première chose que le DeFi Education Fund enseigne aux gens est que le modèle de gouvernance de @Uniswap est défectueux – Darren Lau (@Darrenlautf) 14 juillet 2021

Dans sa proposition, le Fonds indique qu’il travaillera à la formation des décideurs et au plaidoyer à la base. Pourtant, beaucoup dans la communauté ne soutiennent pas ce groupe de lobbying, en particulier le manque de transparence ici, et plus encore ; ils soupçonnent un acte criminel dans le processus de vote. L’un de ces arguments contre lui était le suivant :

« La moitié de la marge de victoire est venue du proposant lui-même. La quasi-totalité de la marge de victoire est venue du proposant lui-même et de Penn Blockchain, que A16Z parraine et a aidé à rédiger le rapport du WEF avec plusieurs des membres du conseil d’administration qui distribueront désormais l’UNI qui a quitté le trésor.

« Théoriquement, oui, DeFi a vraiment besoin de lobbying. Mais à travers cette proposition, à travers une équipe peu transparente, utilisant les fonds d’Uniswap, à travers des tactiques de vote douteuses ? … probablement pas », a noté un autre.

Il est difficile de dépenser 20 millions de dollars de mieux qu’en lobbying auprès des régulateurs. Ça va être bon pour tout Defi à long terme. – Hasu (@hasufl) 13 juillet 2021

« C’est définitivement un fonds pour l’éducation… il donne aux parties prenantes d’UNI une leçon de diligence raisonnable », a déclaré Tetranode. “La prise de décision d’UNI est à la merci des initiés.”

