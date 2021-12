Uniswap se lance sur Polygon

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’échange décentralisé populaire a été déployé sur Polygon dans le but d’attirer plus de commerçants de détail.

***

L’échange décentralisé populaire Uniswap et le système de mise à l’échelle Ethereum Polygon ont déclaré hier que tous les contrats Uniswap version 3 sont désormais mis en œuvre sur le réseau principal Polygon.

Cela signifie que Uniswap est maintenant disponible en Polygone. En d’autres termes, les utilisateurs d’Uniswap peuvent désormais échanger des jetons à l’aide de la blockchain Polygon via l’interface officielle d’Uniswap.

Le déploiement intervient quelques jours après que les titulaires d’UNI ont voté pour approuver une proposition de gouvernance approuvant le déploiement. Rappelons que le mois dernier, le co-fondateur de Polygon, Mihailo Bjelic, a présenté une proposition sur le portail gouvernemental Uniswap pour implémenter Uniswap v3 sur Polygon. La communauté Uniswap a ensuite voté pour accepter la proposition la semaine dernière.

Suite à la nouvelle, les prix du MATIC de Polygon et du token UNI d’Uniswap ont augmenté. MATIC, l’actif natif du réseau Polygon, a atteint un nouveau record historique de 2,69 $ hier à minuit, selon les dossiers de CryptoMarchés. Maintenant, à 5h30 du matin à New York, c’est un peu en baisse et c’est à 2,59 $.

De son côté, UNI affiche une hausse de 8,71 % au cours des dernières 24 heures, et un prix de 16,57 $, qui est cependant très loin de son meilleur prix de 44,96 $ US réalisé en mai de cette année.

« Ethereum a présenté une noble vision d’un système économique ouvert et sans frontières accessible à tous », a déclaré à CoinDesk Mihailo Bjelic, co-fondateur de Polygon. « Avec une utilisation accrue, les frais de couche 1 d’Ethereum ont » réduit « efficacement la plupart des utilisateurs ».

La version Polygon d’Uniswap vise à changer cela, a-t-il ajouté.

« Avec cette implémentation, Uniswap en tant qu’application phare d’Ethereum revient à la vision d’origine et offre à nouveau des frais bas et un accès ouvert pour tous », a déclaré Bjelic.

Uniswap et ses numéros

En tant que plus grand DEX en termes de volume de transactions, Uniswap est déjà déployé sur deux systèmes complémentaires ou de couche 2, Arbitrum et Optimism. Selon les données de Defi Llama, une valeur d’environ 62,19 millions de dollars est verrouillée sur Uniswap sur Arbitrum, tandis qu’environ 36,94 millions de jetons sont verrouillés sur la version Optimism.

Les deux nombres sont beaucoup plus petits que Valeur totale bloquée (TVL) sur la version du réseau principal Ethereum d’Uniswap : 8,75 milliards de dollars.

Cela dit, la valeur verrouillée totale d’Uniswap est derrière les 22,23 milliards de dollars de Curve, le plus grand protocole de finance décentralisée (DeFi) selon cette métrique. Curve prend actuellement en charge diverses blockchains et systèmes de couche 2, notamment Avalanche, Harmony et Polygon.

Bjelic, le co-fondateur de Polygon, a déclaré à CoinDesk qu’Uniswap aurait beaucoup de succès à Polygon, citant l’écosystème DeFi déjà réussi du réseau. Polygon est actuellement le réseau numéro 7 sur TVL, selon les données de Defi Llama.

Un rapport de la société de données blockchain Chainalysis plus tôt cette année a déclaré que DeFi est toujours dominé par des commerçants et des investisseurs de crypto expérimentés, en partie en raison de frais de transaction élevés sur la blockchain Ethereum. Des projets de mise à l’échelle comme Polygon ont bénéficié du problème de congestion d’Ethereum.

Sources : Coindesk, The Block Crypto, CriptoMercados, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash