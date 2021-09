Uniswap (UNI) augmente de 50 % alors que la répression de la crypto en Chine stimule les DEX | CryptoGazette

in

Après avoir chuté la semaine dernière en raison de la décision de la Chine d’intensifier sa rhétorique anti-Bitcoin (BTC) et crypto-monnaie, les prix d’Uniswap (UNI) ont connu une solide reprise. Lundi, le prix UNI a augmenté de 14,90 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 26,26 $. La hausse de l’UNI/USD est survenue juste un jour après sa chute à un plus bas mensuel de 17,63 $. En conséquence, il a généré plus de 48% de bénéfices pour les acheteurs de dip au cours des dernières 24 heures.

UNI pour les nouveaux arrivants

UNI est un jeton de gouvernance au sein de l’écosystème d’échange décentralisé Uniswap (DEX), permettant à ses détenteurs de voter sur des questions qui influencent l’orientation future de la plate-forme DEX. En outre, les titulaires d’UNI peuvent être éligibles à une future part des revenus.

Pour les non-initiés, le contrat de gouvernance d’Uniswap comprend un « commutateur de frais », qui, lorsqu’il est activé, permet aux titulaires d’UNI d’obtenir une partie des frais du protocole. Certains utilisateurs gagnent déjà de l’argent en contribuant aux pools d’actifs d’Uniswap, gagnant entre 0,05 et 1% de la valeur de chaque transaction dans la version actuelle.

Adoption possible du FOMO

Cela signifie également que la perspective de croissance d’Uniswap en tant que DEX peut également impliquer un circuit d’adoption plus rapide pour UNI. Dans l’état actuel des choses, la répression croissante de la Chine contre l’industrie de la cryptographie semble avoir accru l’attrait des jetons parmi les spéculateurs.

Dans une annonce rendue publique vendredi, la Banque populaire de Chine (PBoC) et d’autres agences gouvernementales ont déclaré les transactions cryptographiques illégales, ciblant les bourses étrangères de crypto-monnaie, avertissant que la fourniture de services de commerce en ligne aux résidents chinois est illégale. Cette décision a comblé une échappatoire laissée ouverte après que la PBoC a suspendu tous les établissements financiers régionaux de la fourniture de services aux sociétés de crypto-monnaie. Pendant ce temps, les traders chinois ont continué à utiliser des plateformes de trading de crypto-monnaie offshore comme Binance, Huobi et OKEx.

Les prix d’UNI ont chuté dans un canal descendant égal qui semble être la « poignée » d’un modèle technique typique en forme de tasse et d’anse. La configuration se forme lorsqu’un actif crée un fond arrondi (tasse) tout en corrigeant après un fort mouvement à la hausse. Après avoir développé la formation, elle a tendance à baisser dans une fourchette de canaux descendante, conduisant à une cassure à la hausse. En montant ainsi, l’actif établit son objectif haussier à une distance égale à la profondeur de la coupe.

