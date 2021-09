Uniswap (UNI) combat la pression de vente à 100 DMA !

Avant de parler de la valeur d’Uniswap et de sa croissance rapide, comprenons une chose, pourquoi l’échange de crypto-monnaie est-il développé sur un réseau décentralisé sans autorité de contrôle directe. Le développement du concept de teneur de marché est apparu bien avant l’existence d’idées basées sur la blockchain. Les teneurs de marché pouvaient manipuler les marchés au fur et à mesure qu’ils étaient exécutés manuellement, et le fait d’être témoin des remarques de manipulation controversées a donné naissance à l’idée d’automatiser le processus.

Alors qu’AMM a été actif sur le marché des capitaux et des matières premières, la crypto-monnaie a été développée dans un but différent. Mais le trading de crypto-monnaies a souvent conduit à une manipulation des actions de prix. Très vite, les bourses ont fait l’objet d’un examen similaire à celui des bourses dans les années 90. Cette situation a donné naissance à l’idée de mettre en œuvre l’AMM dans les échanges de crypto-monnaie décentralisés pour attirer les commerçants dans une plate-forme de négociation à liquidité améliorée.

Uniswap a été lancé en 2018, mais il n’a gagné en popularité qu’après la montée en puissance de la finance décentralisée et du trading de jetons. Étant donné qu’Uniswap est un échange de crypto-monnaie décentralisé qui a tendance à ajouter plus de liquidité que les échanges centralisés, il est devenu populaire parmi les commerçants car il les protège contre le vol, les plantages et les violations. Mais même un échange décentralisé doit être maintenu et ajouter des mises à niveau. Pour faciliter le vote et travailler sur les mises à niveau, Uniswap a commencé à distribuer son jeton de gouvernance aux anciens utilisateurs de son protocole d’échange en septembre 2020, la pièce UNI,

Avance rapide jusqu’en 2021, Uniswap UNI est devenue la 13e plus grande crypto-monnaie en raison de la valorisation de la plate-forme Uniswap et de la volonté des gens de posséder une gouvernance plus élevée. À l’heure actuelle, UNI vaut près de 14 milliards de dollars avec seulement 61% de jetons en circulation totale.

Analyse des prix Uniswap

Uniswap UNI marque des creux plus bas avec chaque faiblesse et montre des signes de soutien à 19 $.

UNI est devenu populaire au cours de la dernière année, passant d’une petite valeur de 5 $ à un pic de 44 $ en mai 2021. Le repli induit par la réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés a ramené le prix UNI à 13 $ avant qu’il ne fasse à nouveau un bond vers un nouveau sommet, mais cette fois, les prix ont été confrontés à une forte résistance causée par des réservations de bénéfices constants proches des niveaux de 31 $. Après plusieurs tentatives pour atteindre ce niveau de résistance, UNI n’a pas réussi à maintenir son gain. Il a succombé à une vente de panique le 07 septembre, perdant plus de 30% dans le commerce intrajournalier mais clôturant avec un rapprochement de 15%.

Jusqu’à ce que le jeton UNI maintienne son cours au-dessus du niveau de support important de la moyenne mobile de 200 jours, les choses semblaient positives. Mais franchir ce niveau important en une seule journée a fait des ravages, provoquant un mode panique parmi les détenteurs de crypto. Alors que les marchés tentaient de consolider et de retester le 200 DMA, la peur s’était déjà installée, provoquant une vente massive au niveau 200 DMA de 27 $.

Cette forte pression vendeuse a entraîné la rupture d’un autre support de moyenne mobile de 100 jours. Alors que la pression de vente a poussé le prix Uniswap de 22 $ à moins de 18 $, un pic soudain du sentiment d’achat a été observé près de la fourchette de 18 $. Dimanche a été une bonne journée pour Uniswap car il a grimpé de plus de 23%. À l’heure actuelle, il y a un bras de fer en cours à 100 niveaux DMA. Gagner ce niveau de résistance devenu support sera déterminant pour un nouveau mouvement haussier d’Uniswap.

L’indice de force relative, qui signifie que le sentiment d’achat d’un actif s’est redressé depuis le niveau inférieur de 33, se dirige vers 50. Cependant, les pics volumétriques soudains sont une source d’inquiétude. Jusqu’à présent, en septembre 2021, le jeton UNI a chuté de près de 26% par rapport à son pic de 31,75 $ le 1er septembre 2021. Sur la base de notre prévision de prix Uniswap, il faut attendre que la valeur du jeton UNI dépasse sensiblement la valeur de 23 $. . Un signe positif serait une augmentation du volume avec un niveau RSI en hausse.