Uniswap (UNI) et Chainlink (LINK) sont désormais disponibles sur eToro

eToro a annoncé le lancement d’Uniswap (UNI) et Chainlink (LINK) pour fonctionner sur sa plate-forme. Doron Rosenblum, vice-président des solutions de trading chez eToro, a confirmé l’annonce via un post LinkedIn.

Selon eToro, le réseau d’investissement social souhaite offrir à ses utilisateurs des options supplémentaires pour diversifier leurs portefeuilles de crypto-monnaie.

Un total de 18 actifs désormais disponibles sur eToro

Les deux ajouts ont porté le nombre d’actifs cryptographiques sur leur plateforme à 18. Ceux-ci incluent Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), IOTA (MIOTA), Tezos (XTZ), Binance Coin (BNB), Tron . Foundation (TRX), Cardano (ADA), Dash (DASH), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Zcash (ZEC), NEO, Stellar (XLM), Ethereum Classic (ETC) et EOS.

La société a déclaré que l’ajout de ces actifs cryptographiques faisait partie d’une initiative visant à augmenter ses offres cryptographiques aux clients de détail et institutionnels au milieu de l’augmentation perçue de la demande.

Mais BNB et XRP ne sont pas disponibles pour les clients américains en raison de problèmes réglementaires, selon eToro.

eToro veut répondre à la demande croissante d’actifs cryptographiques

eToro a déclaré que le secteur avait vu une demande explosive d’actifs cryptographiques de la part des investisseurs de détail et que la société était prête à répondre à ces demandes en proposant de nouveaux produits.

“Le moment est venu d’ajouter de nouvelles crypto-monnaies à eToro”, a ajouté la société.

eToro a été lancé en 2007. Le réseau s’est considérablement développé sur le marché et compte actuellement plus de 20 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde. Il permet aux utilisateurs de négocier différentes crypto-monnaies répertoriées sur sa plateforme en utilisant des monnaies fiduciaires.

Le réseau a commencé à proposer des crypto-monnaies à ses utilisateurs en 2013. Selon un récent communiqué de presse d’eToro, la société est dûment enregistrée et entièrement réglementée par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la UK Financial Conduct Authority (FCA) et Chypre . Commission des valeurs mobilières et des changes (FCA).

Au moment de la rédaction de cet article, Uniswap et Chainlink sont respectivement classés 11e et 12e en ce qui concerne les plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière.