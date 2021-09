UniSwap (UNI) gagne 35% avec des volumes d’échange en hausse de 500%, est-ce l’effet Chine ?

Uniswap ($ UNI), le plus grand échange décentralisé (Dex) a vu son prix de jeton natif augmenter de plus de 35% au cours des dernières 24 heures. Le $ UNI est passé d’un creux quotidien de 17,77 $ à un sommet quotidien de 25,98 $, le volume des transactions pour le jeton ayant augmenté de 500 %. Au cours des deux derniers jours, les jetons Defi ont grimpé en flèche, réalisant des gains à deux chiffres à un moment où la majorité du marché de la cryptographie se remet encore de la correction de vendredi causée par une nouvelle interdiction de la cryptographie en Chine.

Source : TradingView

publicité

Beaucoup attribuent également l’augmentation de la valeur et du volume des jetons Defi aux dernières directives chinoises en matière de répression cryptographique. Le journaliste chinois Colin Wu a affirmé que la récente répression par le gouvernement chinois pousserait les commerçants de crypto natifs vers Defi, ce qui entraînerait une augmentation des volumes de portefeuille Metmask et des protocoles Dex tels que dYdX. La prophétie s’est réalisée peu de temps après, car dYdX a enregistré un volume de transactions plus élevé que Coinbase.

Un grand nombre d’utilisateurs chinois vont affluer dans le monde DeFi, et le nombre d’utilisateurs de MetaMask et dYdX va considérablement augmenter. Toutes les communautés chinoises discutent de la façon d’apprendre le défi. – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 26 septembre 2021

Même lorsque la majorité du marché de la cryptographie est en phase de consolidation, les principaux protocoles Defi ont enregistré des gains à deux chiffres, notamment Ethereum ($ ETH) sur lequel fonctionnent la plupart des protocoles Defi. L’augmentation du volume de Defi ne vient peut-être pas entièrement de Chine, mais l’interdiction de l’échange centralisé donnerait sûrement un coup de pouce à Defi.

L’interdiction de la cryptographie chinoise peut faire place à l’adoption du défi

La répression de la crypto en Chine n’était pas la première du genre et probablement pas la dernière non plus et a été le cas, les commerçants de crypto trouvent toujours un moyen de commercer malgré toutes les restrictions. En 2017, lorsque la Chine a interdit tous les échanges cryptographiques dans le pays, les commerçants ont commencé à utiliser des VPN pour s’inscrire sur les échanges étrangers. Maintenant que les principaux échanges cryptographiques étrangers tels que Huobi et Binance ont annoncé la résiliation des services, les commerçants chinois pourraient se tourner vers Defi pour obtenir un soulagement.

Defi peut aider les commerçants chinois à négocier sans avoir à s’inscrire à l’aide de KYC ou à passer sous les radars des autorités gouvernementales en raison de la nature décentralisée. Cela pourrait à son tour aider le marché Defi déjà populaire à devenir plus courant. La valeur totale verrouillée dans les protocoles Defi avoisine les 200 milliards de dollars, actuellement à 177,2 milliards de dollars et elle a augmenté de 7 % au cours de la semaine dernière. Les experts du marché s’attendent à ce que Defi TVL continue de croître avec l’intérêt chinois.

Source : Défi Lama

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.

Lien source

Vues de la publication : 6