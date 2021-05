Uniswap V3 enregistre 5M en liquidité et M en volume après sa mise en ligne sur le réseau principal Ethereum

Échange décentralisé populaire (DEX) Uniswap a enfin déployé la v3 sur le manninet Ethereum. L’annonce officielle déclare,

«Uniswap v3 est la version la plus puissante du protocole à ce jour, avec Concentrated Liquidity offrant une efficacité du capital sans précédent pour les fournisseurs de liquidité, une meilleure exécution pour les traders et une infrastructure supérieure au cœur de la finance décentralisée.»

L’interface de pool prend désormais en charge la création de positions Uniswap v3 avec plusieurs niveaux de frais et des plages de liquidité concentrées. Les développeurs peuvent commencer à construire sur Uniswap v3.

Dominant l’espace DEX avec plus de 50% de part, Uniswap représente également 80% de tous les utilisateurs actifs quotidiens de DeFi. Le mois dernier, Uniswap a franchi le cap des 10 milliards de dollars en volume de trading hebdomadaire.

Dans l’ensemble, avril a été un mois record pour les DEX, avec un volume total de près de 77,5 milliards de dollars.

Pendant ce temps, UNI se négocie autour de 42 $, en baisse de 6,7% par rapport à son sommet historique de près de 45 $ plus tôt cette semaine. Au cours des 8 derniers mois, le jeton a grimpé d’environ 4 000%.

Définie comme une avancée «profonde» pour DeFi, la V3 offre une efficacité du capital pour les LP et une exécution améliorée pour les traders.

Quant au protocole Uniswap V2, il restera fonctionnel et utilisable tant que le réseau Ethereum continuera d’exister; il est prévu qu’avec le temps, les avantages d’Uniswap v3 attireront une majorité de liquidités et de volumes de trading loin de la v2, lit-on dans la FAQ.

La liquidité de la dernière version est actuellement de 265 millions de dollars avec un volume d’un peu plus de 70 millions de dollars, selon Uniswap.info.

Fait intéressant, chaque poste Uniswap v3 LP est représenté comme un NFT et est livré avec une pièce unique d’art génératif en chaîne. Mais “Faites attention aux étincelles rares!”

Pour contrer les prix élevés du gaz sur Ethereum, Uniswap lancera également la v3 sur une solution Layer appelée Optimism dans les prochains mois.

Uniswap / USD UNIUSD

41,3328 – 2,41-5,84 $%

Volume 1,24 b Changement – 2,41 $ Ouvert 41,3328 $ Circulation 523,38 m Plafond du marché 21,63 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.