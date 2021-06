Unisys acquiert la startup Unify Square de la région de Seattle pour 152,5 millions de dollars

John Case, PDG d’Unify Square. (Unifier la photo carrée)

La société de services informatiques cotée en bourse Unisys a annoncé qu’elle allait acquérir la startup Unify Square, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, pour 152,5 millions de dollars en espèces.

Fondée en 2008, Unify Square aide les entreprises à gérer les logiciels de collaboration et de communication tels que Microsoft Teams, Microsoft 365 et Zoom. Les clients comprennent REI, Barclays, Bank of Ireland, Unilever et d’autres.

Unify Square avait levé 36 millions de dollars, selon PitchBook. Les investisseurs comprennent Primepulse SE, Microsoft, Bridge Bank et l’Université de Stanford.

Unify Square est un partenaire de longue date de Microsoft, où le fondateur et ancien PDG Sonu Aggarwal a déjà travaillé sur la feuille de route et le développement du produit pour Live Communications Server et Office Communications Server. Aggarwal est devenu CTO et a été remplacé en 2017 par John Case, ancien vice-président d’entreprise du marketing mondial, de la gestion des produits et des équipes commerciales pour Office et Office 365 chez Microsoft.

« Unisys et Unify Square partagent une vision commune de la façon dont les entreprises peuvent s’adapter plus facilement à la nouvelle réalité d’une main-d’œuvre hybride », a déclaré Case dans un communiqué.

Unify emploie environ 200 personnes dans des bureaux à Bellevue, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Inde, en Australie et en Lituanie.

Unisys est un géant mondial de l’informatique basé à Blue Bell, en Pennsylvanie, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 509,8 millions de dollars au cours du dernier trimestre fiscal, en baisse de 1,1% d’une année sur l’autre.