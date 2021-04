Unité CPSE fermée pour fabriquer des bouteilles d’oxygène en UP

On peut mentionner que le gouvernement central est en train de liquider le CPSE déficitaire, après que tous les efforts, y compris sa privatisation par le biais d’un désinvestissement stratégique, ont échoué.

Pour pallier la pénurie de bouteilles d’oxygène vides dans l’État, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a passé une commande auprès de Bharat Pumps and Compressors (BPCL), une unité centrale fermée du secteur public (CPSE), pour la fabrication de 3000 bouteilles.

L’entreprise, située à Naini, près de Prayagraj (Allahabad), a promis de fabriquer les 3 000 cylindres en trois semaines.

S’adressant à FE, le secrétaire en chef supplémentaire de la MSME, Navneet Sehgal, a déclaré que le gouvernement de l’État avait déjà passé la commande et que BPCL avait commencé à y travailler. «La société avait proposé un prix de Rs 12 000 pour la fabrication de chaque cylindre. Le gouvernement de l’État a effectué un paiement anticipé de Rs 1 crore afin que l’entreprise puisse démarrer la production immédiatement. Le reste du paiement serait effectué progressivement », a-t-il déclaré, ajoutant que l’entreprise commencerait à livrer le premier lot de bouteilles dans un délai d’une semaine.

Selon des responsables, le gouvernement de l’État avait envoyé une proposition au gouvernement central concernant l’utilisation du CPSE fermé pour la fabrication de cylindres, qui ont été rares, en raison d’une augmentation du nombre de cas de Covid-19. L’importance des bouteilles d’oxygène est également ressentie de manière aiguë, car il y a eu de nombreux cas où les unités d’alimentation en oxygène contiennent de l’oxygène, mais les patients manquent de bouteilles.

On peut mentionner que le gouvernement central est en train de liquider le CPSE déficitaire, après que tous les efforts, y compris sa privatisation par le biais d’un désinvestissement stratégique, ont échoué.

En dehors de cela, le gouvernement a également pris des mesures pour faire face à la pénurie d’oxygène dans l’État et a émis des instructions pour installer plus de 50 usines d’oxygène dans l’État. En dehors de cela, des instructions ont également été données pour installer des usines d’oxygène dans tous les hôpitaux d’une capacité de plus de 100 lits.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.