Unité d’opposition : Rahul Gandhi prenant l’initiative ; combattront ensemble les futures élections, déclare Mallikarjun Kharge

Kharge a également critiqué le BJP sur la question de Pegasus.

Le chef de l’opposition au Rajya Sabha Mallikarjun Kharge a déclaré que Rahul Gandhi s’était entretenu avec les dirigeants de l’opposition et il ne fait aucun doute que les élections de 2024 à Lok Sabha se dérouleront entre le BJP et les partis d’opposition. S’adressant à The Indian Express, Kharge a déclaré que le Congrès joue toujours un rôle positif et apportera un soutien constructif à la construction de l’unité de l’opposition.

« Le Congrès joue toujours un rôle positif, un rôle proactif… Le Congrès apportera tout son soutien constructif pour construire cette unité (de l’opposition). Rahul Gandhi se présente et parle personnellement aux dirigeants. Il ne fait aucun doute que nous aurons l’unité et que nous combattrons les futures élections avec les autres partis », a-t-il déclaré.

Kharge a déclaré que le Congrès avait organisé près de 15 à 16 réunions dans sa chambre avec tous les partis politiques pendant la session de la mousson et que toutes les suggestions avaient été examinées avant de soulever des problèmes.

Parlant de prendre le gouvernement Modi à l’avenir, Kharge a déclaré que les stratégies électorales sont élaborées au fil du temps. « Il y a différentes parties impliquées, et vous devez vous mettre d’accord sur quelques questions. Nous travaillons à nous unir sur quelques problèmes et à les soulever. Pegasus, Covid, les lois agricoles, l’inflation ont été quelques-uns des problèmes que nous avons soulevés ensemble récemment. Cela peut aussi être des problèmes électoraux », a déclaré Kharge.

Kharge a déclaré que le BJP utilise la force musculaire contre l’opposition et que les agences centrales comme le CBI, ED, CVC sont régulièrement utilisées pour étrangler la démocratie. Kharge a déclaré que Sonia Gandhi discutait avec les dirigeants de l’opposition et que le parti travaillait sur une stratégie. “Nous allons rassembler tout le monde et aller de l’avant”, a déclaré Kharge.

Kharge a également critiqué le BJP sur la question de Pegasus. Il a dit que NSO (le groupe qui vend les logiciels espions Pegasus) signifie « Narendra, Shah Surveillance globale ». La LoP a affirmé que le BJP avait peur du débat et ne l’a pas autorisé malgré les députés de l’opposition qui ont donné plus de 40 avis.

