Unite pourrait provoquer le chaos de Noël avec la plus grande grève de camions depuis 1979 « N’hésitera pas » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les dirigeants du plus grand syndicat du Royaume-Uni ont été accusés d’avoir menacé de « tenir Noël en otage » après avoir suggéré qu’ils pourraient mener une action revendicative à moins que les demandes de leurs chauffeurs pour un salaire plus élevé et de meilleures conditions ne soient satisfaites, a révélé le Telegraph. Les dirigeants d’Unite, qui représente plus de 50 000 chauffeurs de poids lourds, ont averti qu’ils pourraient organiser un scrutin qui pourrait permettre à des milliers de chauffeurs de supermarché et de livraison de participer à la plus grande grève de camions depuis l’hiver du mécontentement.

Unite exigerait que les nouveaux conducteurs de poids lourds de départ soient payés 50 000 £ par an, pour la fin des règles temporaires permettant aux conducteurs de travailler 10 heures par jour et pour que le gouvernement fournisse plus de relais routiers, qui comprennent des toilettes propres et des installations de restauration.

La nouvelle survient à la suite d’une série de victoires salariales menées par Unite, notamment contre Sainsbury’s et Heinz.

Selon le Telegraph, Adrian Jones, responsable national du transport routier de Unite, a déclaré : « Les conducteurs en ont assez.

« Nos membres ont besoin d’installations adéquates, d’une rémunération équitable et de respect. Les chauffeurs de poids lourds sont le sang dans le corps de notre économie.

« Nous n’hésiterons pas à couper cet approvisionnement si le gouvernement et les employeurs refusent de faire le nécessaire.

« Nous avons fait valoir ce point aux ministres et aux responsables à plusieurs reprises – mais ils n’ont pris aucun engagement ferme, même s’ils savent ce qui doit être fait. »

Cependant, M. Jones aurait admis que les lois actuelles empêchaient Unite de lancer une grève nationale et ont plutôt suggéré que les dirigeants syndicaux envisageaient des plans pour contourner les restrictions légales.

« Nous envisageons maintenant des grèves coordonnées avant janvier si nous n’obtenons pas ces engagements du gouvernement et des employeurs », a-t-il déclaré.

Le Telegraph rapporte qu’un porte-parole du gouvernement a répondu en déclarant: « Il serait imprudent pour les syndicats de prendre Noël en otage et de nuire au travail en cours pour restaurer les chaînes d’approvisionnement à cette période vitale de l’année.

« Nous avons déjà pris des mesures immédiates pour augmenter l’offre de chauffeurs de poids lourds, rationaliser le processus de test et améliorer les conditions de travail.

« Nous sommes heureux que les employeurs recherchent des solutions à long terme en améliorant les tests et l’embauche, avec de meilleurs salaires et conditions de travail, et nous continuerons de les aider à le faire. »

Malgré les inquiétudes suscitées par les problèmes de chaîne d’approvisionnement, le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak a déclaré qu’il y aurait toujours « une bonne quantité de cadeaux de Noël disponibles ».

S’adressant à la BBC alors qu’il se trouvait à New York pour une réunion avec le G7, M. Sunak a ajouté : « Nous faisons absolument tout notre possible pour atténuer certains de ces défis.

« Ils sont de nature mondiale, nous ne pouvons donc pas résoudre tous les problèmes, mais je suis convaincu qu’il y aura une bonne fourniture de biens pour tout le monde.

« Je suis convaincu qu’il y aura une bonne quantité de cadeaux de Noël disponibles pour tout le monde à acheter. »