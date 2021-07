United accepte de vendre Paul Pogba

26/07/2021 à 18:19 CEST

Jordi Pozo

Les rumeurs qui rapprochent Paul Pogba de Paris sont de plus en plus réelles. Suite aux informations de ‘l’Équipe’ qui ont souligné l’intérêt du PSG à intégrer le milieu de terrain français cet été, ESPN a confirmé l’intention des Parisiens d’embaucher Pogba et a ajouté que Manchester United serait prêt à vendre sa star si le PSG confirme son intérêt et fait une offre avoisinant les 60 millions d’euros.

Selon les informations d’ESPN, Le PSG serait la seule équipe prête à reprendre les services de Paul Pogba, dont le contrat se termine en juin 2022. Le joueur serait de plus en plus intéressé à signer pour le club français, puisque Il aimerait jouer dans son pays et le projet sportif l’attirerait qui se forme pendant cette période de signatures avec les ajouts de Sergio Ramos, Donnarumma, Achraf et Wijnaldum.

Les pourparlers entre clubs n’ont pas encore commencé mais l’agent du joueur, Mino Raiola, entretient des contacts quotidiens avec Leonardo et Al-Khelaïfi. Le PSG est vu avec des options pour prendre le contrôle du joueur mais ils devront d’abord vendre à plusieurs joueurs pour atteindre la marge salariale et alléger la taille de l’équipe.

Ils seraient également préoccupés par la réaction des supporters parisiens aux rumeurs de signature de Pogba, qui étaient bouleversés par le passé du milieu de terrain avec Marseille diffusant des banderoles autour du stade. Dans les deux cas, L’avenir de Pogba se décidera au cours des prochaines semaines Et, bien qu’il semble que l’option parisienne soit la plus populaire, avec Raiola et Al-Khelaïfi entre les deux, tout peut arriver.