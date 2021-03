United accueille West Ham sans attaquants

14/03/2021 à 08:17 CET



Solskjaer a des problèmes d’attaque. Le Manchester United accueille West Ham avec ses trois attaquants en cale sèche. Aux victimes déjà connues de Cavani et Rashford, ils ont été ajoutés jeudi dernier Martial. Le Français a subi un coup à la hanche et il est sérieusement douteux de recevoir les « marteaux », ce qui laisse l’entraîneur norvégien sans autre issue que de recourir à la Young Greenwood et Amad Diallo. Ce dernier affronte la semaine de sa vie.

Après avoir marqué son premier but en Ligue Europa contre Milan, le Attaquant de 18 ans Il vise son premier départ après son atterrissage en janvier dernier à Manchester. Les diables rouges ont payé plus de 21 millions d’euros pour une signature qui visait l’avenir, mais qui finira par être une nécessité présente. On ne s’attend pas non plus à ce qu’ils puissent compter sur De Gea, qui est toujours en quarantaine après son retour d’Espagne pour la naissance de sa fille.

Le rival ne sera pas facile. Moyes David Il retournera dans ce qui était sa maison avec West Ham qui est cinquième de la Premier League et rêve de la Ligue des champions. Vous ne pourrez pas compter sur Lingard, Prêté par United en hiver et révélation des «marteaux» ces derniers mois, non disponible face à son club. Les Londoniens compteront sur la force de Soucek et riz dans la salle des machines, et la puissance de Antonio sur le point.

Alignements probables

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Fred, Bruno Fernandes, Diallo; Greenwood.

West Ham: Fabianski; Dawson, Diop, Cresswell; Coufal, Soucek, Rice, Johnson; Bowen, Antonio, Fornals.