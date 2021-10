United Airlines annonce l’intégration d’Apple Health pour les dossiers de vaccination vérifiables contre le COVID-19

in

United Airlines exploite l’intégration d’Apple Health pour une fonctionnalité qui aidera les voyageurs à télécharger les dossiers de vaccination COVID-19. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle s’intègre à Apple Health pour permettre aux voyageurs d’utiliser leurs dossiers de vaccination COVID-19 vérifiables stockés dans Apple Health comme preuve de vaccination avant de voyager.

Selon l’endroit où vous voyagez vers ou depuis, vous devrez peut-être présenter une preuve de vaccination COVID-19 et/ou un résultat de test COVID-19 négatif avant de voyager. Ce que United Airlines annonce aujourd’hui est conçu pour rationaliser considérablement ce processus pour les dossiers de vaccination COVID-19.

United Airlines explique comment fonctionne exactement cette fonctionnalité :

Les clients ayant un voyage à venir nécessitant une preuve de vaccination peuvent visiter le Travel-Ready Center sur l’application iOS de United. Les clients peuvent sélectionner l’option de télécharger la documentation sur les vaccins. ouvrir et demander aux clients la permission de partager leurs dossiers de vaccination vérifiables avec United Une fois confirmés, les dossiers de vaccination seront automatiquement téléchargés, vérifiés sur le système de United et les dossiers seront conservés jusqu’à ce qu’ils terminent leur voyage.

Cela devrait permettre aux voyageurs de confirmer beaucoup plus facilement leur statut de vaccination COVID-19 avant de voyager, en gérant tout via l’application United et l’application Apple Health.

Les dossiers de santé vérifiables dans l’application Santé sont basés sur la spécification SMART Health Cards. Par conséquent, que vous profitiez ou non de cette mise en œuvre dépend de l’adoption par votre fournisseur de soins de santé et votre état de la plate-forme SMART Health Cards. Apple explique :

Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent télécharger et stocker des dossiers de santé vérifiables, y compris les vaccinations COVID-19 et les résultats des tests, dans l’application Santé. Les dossiers de santé vérifiables dans l’application Santé sont basés sur la spécification SMART Health Cards. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des dossiers de santé vérifiables stockés dans l’application Santé avec des applications tierces approuvées demandant ces informations, telles que des compagnies aériennes, des lieux d’événements et d’autres entreprises qui facilitent les interactions en personne.

Dans iOS 15.1, disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics, Apple va encore plus loin avec la prise en charge de l’ajout de vos cartes de vaccination à l’application Apple Wallet.

