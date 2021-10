United Airlines travaille désormais avec les dossiers de vaccination d’Apple Health COVID-19

Si vous voyagez avec United Airlines et que vous avez votre carte de vaccination COVID-19 dans l’application Santé sur iPhone, vous n’aurez peut-être plus besoin de votre carte physique.

Repéré par ., United Airlines a révélé que les clients pouvaient désormais, via leur application iOS, lier leur carte de vaccination depuis l’application Santé pour prouver leur statut de vaccination COVID-19 auprès de la compagnie aérienne. Ils ont fourni des instructions sur la façon de partager votre carte de vaccination de l’application Santé à l’application United Airlines ci-dessous :

Les clients ayant un voyage à venir nécessitant une preuve de vaccination peuvent visiter le Travel-Ready Center sur l’application iOS de United. Les clients peuvent sélectionner l’option de télécharger la documentation sur les vaccins. ouvrir et demander aux clients la permission de partager leurs dossiers de vaccination vérifiables avec United Une fois confirmés, les dossiers de vaccination seront automatiquement téléchargés, vérifiés sur le système de United et les dossiers seront conservés jusqu’à ce qu’ils terminent leur voyage.

Avec iOS 15, Apple a révélé que les clients pourraient désormais stocker leur carte de vaccination dans l’application Santé pour les institutions qui utilisent la spécification SMART Health Card.

Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent télécharger et stocker des dossiers de santé vérifiables, y compris les vaccinations COVID-19 et les résultats des tests, dans l’application Santé. Les dossiers de santé vérifiables dans l’application Santé sont basés sur la spécification SMART Health Cards. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des dossiers de santé vérifiables stockés dans l’application Santé avec des applications tierces approuvées demandant ces informations, telles que des compagnies aériennes, des lieux d’événements et d’autres entreprises qui facilitent les interactions en personne. Et dans une prochaine mise à jour logicielle, ils peuvent également choisir d’ajouter des dossiers de vaccination COVID-19 vérifiables sous forme de carte de vaccination dans Apple Wallet à présenter aux entreprises, aux sites, etc.

Les organisations qui émettent des cartes de santé SMART pourront bientôt utiliser un nouveau bouton pour informer les utilisateurs qu’ils peuvent télécharger et stocker en toute sécurité leurs informations de vaccination dans l’application Santé et les ajouter et les présenter rapidement depuis Wallet. Les directives relatives aux illustrations et à l’utilisation seront bientôt disponibles.