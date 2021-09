United Airlines veut que les clients paient la facture de leur dernière idée de voyage

Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a fait l’éloge des propositions d’infrastructure du président Joe Biden dans une interview avec Face the Nation de CBS News dimanche. Cependant, il a suggéré que pour que l’entreprise puisse répondre aux initiatives sur le changement climatique proposées dans le projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars, United pourrait avoir besoin du “soutien du gouvernement”. Il a noté que le gouvernement accordait auparavant des crédits d’impôt aux industries de l’énergie solaire et éolienne pour mieux concurrencer les industries du pétrole et du gaz naturel, et que Washington devrait faire de même pour aider les compagnies aériennes à travailler sur des initiatives d’énergie propre et à utiliser un carburant respectueux de l’environnement.

Après que l’animatrice Margaret Brennan ait noté qu’il serait “tellement coûteux” pour les entreprises privées d’apporter des changements, elle a demandé si elles auraient besoin “des contribuables américains pour fournir des crédits d’impôt et inciter les entreprises privées à devenir vertes”. Kirby a déclaré que le soutien du gouvernement serait important.

“En particulier pour les initiatives sur le changement climatique, nous avons besoin du soutien du gouvernement, vraiment pour financer l’investissement”, a déclaré Kirby à Brennan. “Si vous regardez le solaire et l’éolien, il y a 20 ans, ils ne pouvaient pas concurrencer le charbon ou le gaz naturel, et aujourd’hui c’est moins cher. C’est parce que le gouvernement a fourni des crédits pour donner la certitude d’investir dans l’industrie, et c’est ce dont nous avons besoin pour des choses comme le carburant d’aviation durable. C’est vraiment une opportunité en Amérique de stimuler les investissements, de générer la prochaine génération d’excellents emplois qui peuvent être verts, mais aussi d’excellents emplois, une excellente technologie que nous pouvons exporter dans le monde entier. »

Le projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars fait partie du programme proposé par Biden « Construire en mieux », qui comprend également un projet de loi d’infrastructure de 1 500 milliards de dollars qui bénéficie déjà d’un soutien bipartite. Kirby a déclaré qu’il était “en faveur de l’ensemble du paquet d’infrastructures”, le qualifiant de “grande opportunité” d’investir dans des entreprises américaines en difficulté pendant la pandémie de coronavirus. Il a également salué le projet de loi sur les infrastructures pour avoir inclus des investissements dans la rénovation des aéroports. “Il existe de réelles opportunités de le rendre plus efficace et ce serait bon pour l’économie, bon pour les clients, vraiment bon pour la société dans son ensemble”, a-t-il déclaré.

Alors que Kirby peut demander des crédits d’impôt au gouvernement et aux contribuables, le gouvernement a récemment infligé une amende à l’entreprise. Vendredi, le ministère des Transports a infligé une amende de 1,9 million de dollars à United parce que plus de 3 000 passagers ont été bloqués pendant des heures dans des avions retardés, enfreignant les règles fédérales, rapporte le Washington Post. Le département a noté qu’il y avait 20 vols intérieurs récents où les passagers étaient bloqués sur le tarmac pendant plus de trois heures, et cinq vols internationaux retardés d’au moins quatre heures. La plupart des incidents concernaient le mauvais temps. United a affirmé que les vols remontaient à cinq ans, mais le gouvernement a déclaré que cinq des vols à eux seuls avaient eu lieu un jour en 2019, lorsqu’une tempête à Chicago a forcé les vols à être détournés vers Madison, dans le Wisconsin.