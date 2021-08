United, Chelsea et Liverpool contre la tyrannie de City

in

10/08/2021 à 16h00 CEST

Manchester City de Pep Guardiola commence la défense du titre de Premier League contre Tottenham Hotspur, le rival qu’ils ont battu en finale de la Coupe Carabao la saison dernière. Avec la grande nouveauté de Jack Grealish, les citoyens auront la difficile tâche de arrêtez Chelsea de Thomas Tuchel, Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer ou Liverpool de Jürgen Klopp, les autres requérants.

Le titre national britannique est à nouveau plus ouvert que jamais et dans cette édition, il n’y a encore une fois pas un grand favori, malgré la régularité de Manchester City la saison dernière : ajouté 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues début 2021. Dans une saison sombre à Liverpool et la réaction tardive de Chelsea, seul Manchester United a examiné l’autorité du bleu ciel.

Le Premier a été le grand protagoniste du marché estival dans la cour des grands. Emmenées par Manchester City, avec un déficit de 91,5 millions d’euros, des équipes comme Manchester United (-85M€) ou Liverpool (-15,8M€) se sont également considérablement renforcées.. Chelsea pourrait également être ajouté à cette liste, entend signer Romelu Lukaku pour un montant proche de 120 millions d’euros.

En attendant Kane, une équipe puissante

Manchester City reste l’une des équipes les plus puissantes de la Premier League. L’arrivée de Jack Grealish et les rumeurs qui placent Harry Kane dans le futur pour quitter Tottenham et sous le commandement de Pep Guardiola font des citoyens l’une des meilleures équipes du football européen: Selon Transfermarkt, la valeur est de 1 006 millions d’euros.

Les hommes de Pep Guardiola ont l’une des équipes d’âge moyen les plus anciennes de toute la Premier League. Avec 27,1 ans en moyenne, le même nombre que Manchester United ou Leicester City, ils ne sont que derrière Crystal Palace (27,2), Newcastle United (28,1), West Ham United (28,6) et Burnley (30).